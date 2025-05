Der Rüstungsboom endet nicht bei Rheinmetall. Auch die deutschen Wettbewerber Hensoldt und Renk rasen am Mittwoch zu neuen Rekorden. Was ist jetzt noch für die Aktien drin? Der Mittwoch bringt neue Rekorde für Rüstungsaktien. Am Morgen legten die Aktien der MDAX-Werte Renk und Hensoldt um bis zu sieben Prozent zu. Renk markierte bei über 70 Euro eine neue Bestmarke und Hensoldt konnte erstmals seit März ein neues Rekordhoch bei 81,90 Euro verzeichnen. ...

