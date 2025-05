Die SoftwareOne Holding AG (CH0496451508) verzeichnet im ersten Quartal 2025 trotz eines Umsatzrückgangs eine Verbesserung der Profitabilität. Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um 5,7% auf CHF 232,2 Millionen, während das bereinigte EBITDA um 2,3% auf CHF 46,0 Millionen stieg. Die Marge verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 19,8%.

Herausforderungen in Nordamerika

Die schwache Performance in der Region NORAM belastete die Ergebnisse des Unternehmens erheblich. Der Umsatz in dieser Region sank im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 31,3% auf CHF 27,4 Millionen. Dies lag hauptsächlich an den anhaltenden GTM-bedingten Problemen bei der Vertriebsabwicklung, welche die Ergebnisse in beiden Geschäftsbereichen belasteten, sowie an der gestiegenen makroökonomischen Unsicherheit, welche Entscheidungsprozesse auf Kundenseite verzögerte und einen Transaktionsrückgang zur Folge hatte. […] Weiterlesen auf www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag SoftwareOne mit Margenverbesserung trotz Umsatzrückgang erschien zuerst auf Nebenwertewelt.