Institutionelle Investoren wie BlackRock treiben Bitcoin-Kurs an: Zeichen für neuen Bullrun?

Wer vor etwa 6 Wochen den Mut hatte, Bitcoin und Ethereum zu kaufen, wurde vor allem in den letzten beiden Wochen mit einer herausragenden Performance belohnt. Für viele Investoren bildete der Bitcoin-Kurs unter 100.000 US-Dollar eine hervorragende Kaufgelegenheit. Von vielen Privatinvestoren hört man derzeit allerdings, dass ihnen der Mut zum Kaufen fehlte. Das sah zuletzt aber bei institutionellen Investoren gänzlich anders aus, wovon Anleger offenbar noch etwas lernen können.

BlackRock verstärkt Positionen in Kryptowährungen

BlackRock ist der größte Vermögensverwaltungskonzern der Welt. Besonders die Marke iShares, die sich auf börsengehandelte Fonds fokussiert, kann gigantische Erfolge vorweisen. Darunter zählen auch der iShares Bitcoin Trust ($IBIT) und der iShares Ethereum Trust ($ETHA). Ersterer ist mit einem Volumen von mehr als 66 Mrd. US-Dollar der größte börsengehandelte Fonds auf Bitcoin, zweiterer der zweitgrößte börsengehandelte Fonds auf Ethereum mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 3,18 Mrd. US-Dollar.

Da sowohl der $IBIT als auch der $ETHA physisch besichert sind, muss BlackRock die entsprechende Menge an Bitcoin und Ethereum, die in den börsengehandelten Fonds abgebildet wird, auch tatsächlich kaufen. Gestern hat der Finanzgigant daher erneut 2.910 $BTC im Wert von 306 Mio. US-Dollar und 5.490 $ETH im Wert von 13,1 Mio. US-Dollar gekauft. Allein der $IBIT hat eine Serie von mehr als 14 Handelstagen stetiger Zuflüsse hinter sich. Das zeigt, dass institutionelle Investoren derzeit vermehrt auf Bitcoin und Ethereum setzen.

BTC Bull Token im Presale: Innovative Verknüpfung mit Bitcoin-Kursentwicklung

Derzeit gibt es unter dem Radar der meisten Krypto-Wale und Analysten ein einzigartiges Projekt, das schon bald durch die Decke gehen könnte. Die Rede ist vom BTC Bull Token, der als erster Meme Coin echte Belohnungen an Investoren ausschüttet, wenn der Bitcoin-Kurs steigt. Damit vereint der BTC Bull Token das Gewinnpotenzial von Meme Coins mit der Stabilität von Bitcoin.

Der einzigartige USP des BTC Bull Tokens entsteht durch seine Anbindung an den Kurs von Bitcoin. Dabei erhalten Anleger, die $BTCBULL in ihrer Wallet halten, einzigartige Vorteile, wenn Bitcoin einen neuen Meilenstein erreicht. Bei 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar finden etwa Token-Burns statt, die den Kurs stark nach oben treiben könnten, da sie das Umlaufangebot reduzieren. Zudem erhalten Investoren bei bestimmten Bitcoin-Kursmarken einen Bitcoin-Airdrop, wobei die Menge der erhaltenen Satoshis von der Anzahl der gehaltenen $BTCBULL-Token abhängt.

