Solana zeigt Trendwende: Technische Signale deuten auf Kurserholung hin

Die letzten beiden Wochen brachten Bitcoin- und Ethereum-Investoren viel Freude. Wer mutig genug war, in der Korrektur zu kaufen, wurde mit schnellen und hohen Renditen in beiden Coins belohnt. Auffällig war, dass Ethereum die stärksten Bewegungen verzeichnete, obwohl die zweitgrößte Kryptowährung der Welt zuletzt eher schwach gelaufen ist. Solana konnte zwar auch ordentlich aufholen, hat zuletzt aber. Jetzt mehren sich aber aus charttechnischer Sicht die Signale, die für einen weiteren Anstieg sprechen.

Trendwechsel bei Solana deutet auf bullishe Entwicklung hin

Seit Januar hatte sich in Solana ein starker und deutlich sichtbarer Abwärtstrend gebildet. Das ist ein sehr negatives und bearishes Signal. Der Kurs der 6. größten Kryptowährung hat dabei vom Hoch- zum Tiefpunkt mehr als 66 Prozent an Kurswert verloren. Doch am 23. April folgte bereits ein entscheidendes Signal, das auf eine Trendumkehr hindeutet. An diesem Tag wurde nämlich der Abwärtstrend gebrochen.

Schon vor dem Trendbruch des Abwärtstrends bildete sich ein neuer Aufwärtstrend. Bis zum 23. April war das jedoch nur ein Korrekturtrend. Seit dem Bruch ist er jedoch der dominierende Trend, was ein stark bullishes Signal darstellt. Die Entscheidung über eine Fortsetzung des Trends dürfte in den nächsten Tagen fallen. Sollte der Kurs von Solana schnell und mit Momentum durch das derzeitige trendrelevante Hoch bei 184,86 US-Dollar steigen, ist ein Anstieg auf bis zu 300 US-Dollar denkbar.

Solaxy Presale bietet Chance auf überproportionale Renditen

Solaxy ist in der aktuellen Marktlage laut verschiedener Analysten der heißeste Kandidat für eine Kursentwicklung von mehr als x10. Das liegt daran, dass mit Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana veröffentlicht wird. Diese könnte die Solana-Blockchain tatkräftig unterstützen und Überlastungen vorbeugen, was in einer starken Kursexplosion vom dazugehörigen nativen Token $SOLX münden könnte.

Zudem könnte die Solaxy-Blockchain ein komplett neues Ökosystem begründen, wenn andere Entwickler ihre Coins ebenfalls auf der neuen Layer 2 launchen. Ausfallzeiten und Transaktionsabbrüche könnten bei Solana dann endgültig Geschichte sein, da die Layer 2 Transaktionen Off-Chain abwickeln und gebündelt an die Main Chain übertragen kann. Anleger, die von dem Anstieg von Solana überproportional stark profitieren möchten, sollten daher einen Blick auf Solaxy ($SOLX) werfen.

