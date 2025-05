Bitcoin über 100.000 US-Dollar: Technische und fundamentale Anzeichen für anhaltenden Bullenmarkt

Vor rund zwei Wochen überschritt Bitcoin erstmals seit Februar wieder die Marke von 100.000 US-Dollar - ein psychologisch wichtiger Meilenstein. Seither zeigt sich der Markt stabil: Trotz geringer Volatilität kam es zu keinen stärkeren Rücksetzern, Rücksetzer wurden konsequent gekauft. Am vergangenen Sonntag markierte Bitcoin den höchsten Wochen-Schlusskurs seiner Geschichte und wird aktuell bei rund 107.000 US-Dollar gehandelt - damit nähert sich BTC erneut dem Allzeithoch.

Konstruktives technisches Bild spricht für weitere Kursanstiege

Das technische Bild bleibt konstruktiv, das Momentum intakt. Vieles deutet darauf hin, dass der nächste Versuch, neue Höchststände zu erreichen, unmittelbar bevorstehen könnte. Die charttechnische Ausgangslage bleibt äußerst positiv: Im Tageschart deutet sich ein mögliches Golden Cross an - ein technisches Signal, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt (SMA) den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben durchkreuzt.

Dieses Muster gilt als klares Kaufsignal und zeigt langfristige Stärke. Sollte das Golden Cross in den kommenden Tagen bestätigt werden, könnte es als zusätzlicher Impuls wirken und die Wahrscheinlichkeit eines neuen Allzeithochs weiter erhöhen. Zugleich gibt es auch fundamentale Daten und On-Chain-Metriken, die diese bullische Bitcoin-Prognose untermauern.

CryptoQuant bestätigt gesunden Markt ohne Überhitzung

Laut einer aktuellen Einschätzung von CryptoQuant zeigt sich der Bitcoin-Markt in robuster Verfassung. Anders als in früheren Phasen des Bullenmarkts, als neue Allzeithochs mit stark steigenden Funding Rates und einem plötzlichen Anstieg der Market Buy Volumes auf Binance einhergingen, bleibt die Lage derzeit deutlich entspannter.

Die Funding Rate misst die Kosten für gehebelte Long-Positionen auf Futures-Märkten. In der Vergangenheit signalisierten stark positive Werte eine überhitzte Marktstimmung - oft gefolgt von schmerzhaften Korrekturen. Doch aktuell bleibt dieser Wert unauffällig. Diese Struktur wird von CryptoQuant als positives Zeichen gewertet: Statt kurzfristiger Spekulation dominiert ein vorsichtiger, aber kontinuierlicher Aufwärtstrend.

BTCBULL Presale bietet alternative Möglichkeit für Bitcoin-Exposure

Bitcoin bleibt auch im Jahr 2025 der Mittelpunkt des Kryptomarkts. Mit einer Marktdominanz von über 60 Prozent gilt er nach wie vor als Leitwährung des Sektors. Doch gerade in Phasen, in denen der Großteil der Kursgewinne bereits realisiert scheint, suchen Investoren nach Vehikeln mit größerem Hebel. In diesem Kontext rückt BTCBULL in den Fokus - ein Token, der sich strategisch an der Bitcoin-Performance orientiert, diese jedoch durch zusätzliche Anreize verstärkt.

BTCBULL kombiniert den spekulativen Charakter von Memecoins mit einem strukturierten Belohnungssystem. Die Tokenomics des Projekts verknüpfen die Kursentwicklung von Bitcoin mit klar definierten Reaktionsstufen: Steigt BTC auf neue Höchststände, werden reale Airdrops in Bitcoin ausgelöst. Zugleich sorgt ein deflationärer Mechanismus dafür, dass Teile des BTCBULL-Angebots bei festgelegten Kursmarken automatisch verbrannt werden.

