Hamburg (ots) -Ein Dreivierteljahrhundert ist es nun her: Im Mai 1950 nahm das Studio Oldenburg unter dem Dach des damaligen NWDR seinen Betrieb auf dem Gelände des historischen Ziegelhofs auf. Unter der Leitung von Dr. Walter Weymann-Weyhe, einem einzigen Techniker und einer Sekretärin entstanden schon ein Jahr später erste Hörfunkprogramme - von der "Presseschau" bis "Von Marsch, Moor und Geest". Mit der Teilung des NWDR in NDR und WDR wuchs das Studio in der Jägerstraße rasant: mehr Mitarbeitende, größere Redaktionen, bessere Technik und ein erster eigener Übertragungswagen. Seit 1960 sitzt das Studio Oldenburg an der Adolf-Grimme-Straße 30 - und ist zu einer festen Größe in der regionalen Berichterstattung des NDR geworden.NDR Intendant Joachim Knuth: "Mit unseren Regionalstudios senden und berichten wir dort, wo global diskutierte Themen unmittelbar erlebbar werden. Als eines von insgesamt zwölf Regionalstudios des NDR gibt das Studio Oldenburg seit 75 Jahren den Menschen in der Region und ihren Themen eine Stimme. In Zukunft brauchen wir den Blick in die Region und aus ihr heraus mehr denn je, denn Perspektivenvielfalt ist die Grundlage für eine funktionierende Demokratie. Deshalb werden wir im NDR die Regionalberichterstattung weiter stärken."Das NDR Landesfunkhaus Niedersachsen gibt anlässlich des Jubiläums am Mittwoch, 21. Mai, einen Empfang mit Intendant Joachim Knuth und weiteren geladenen Gästen auf dem Studiogelände.Am Sonnabend, 24. Mai, wird weiter gefeiert - dann auf dem Schlossplatz in Oldenburg. Mit einem Aktionstag für Groß und Klein können die Besucherinnen und Besucher von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr Moderatorinnen und Moderatoren treffen, einen Blick in einen Übertragungswagen werfen oder mit Kolleginnen und Kollegen vom Studio Oldenburg ins Gespräch kommen. Auch für die jüngeren Gäste gibt es einige Überraschungen. NDR 1 Niedersachsen sendet von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sein Hörfunkprogramm live vom Schlossplatz.