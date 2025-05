Um die in der gemeinsamen Erklärung Seiner Majestät König Mohammed VI, möge Gott ihm beistehen, und Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan eingegangenen Verpflichtungen umzusetzen, hat TAQA Morocco in Partnerschaft mit Nareva und dem Mohammed VI-Investitionsfonds drei Absichtserklärungen und dazugehörige Entwicklungsvereinbarungen mit der marokkanischen Regierung und ONEE unterzeichnet. Diese Vereinbarungen betreffen die Entwicklung von Infrastrukturprojekten in den Sektoren Energie, Wasser und erneuerbare Energien.

Ziel des Programms ist es, die Wasser- und Energieautonomie des Königreichs zu stärken. Dazu werden flexible erdgasbasierte Stromerzeugungskapazitäten geschaffen, Projekte zur Meerwasserentsalzung gefördert, die Wassertransportinfrastruktur ausgebaut sowie eine neue Stromleitung zwischen dem Süden und dem Zentrum des Königreichs verlegt.

Die Partnerschaft umfasst eine Gesamtinvestition in Höhe von rund 130 Milliarden Dirham bis 2030 und wird Folgendes ermöglichen:

Die Produktion von 900 Millionen m³ entsalztem Wasser und der Transport von 800 Millionen m³ durch das Wasser-Highway-Projekt.

Der Erwerb des Gaskraftwerks Tahaddart (400 MW) und die Erweiterung um 1.100 MW zusätzliche Kombi-Kapazität.

Die Entwicklung von 1.200 MW an erneuerbarer Energie unter einem Vertrag mit ONEE, sowie einer HGÜ-Leitung von rund 3.000 MW.

Alle diese Projekte werden zu gleichen Teilen im Besitz von TAQA Morocco und Nareva sein, wobei der Mohammed VI-Investitionsfonds einen Anteil von 15 halten wird.

Abdelmajid Iraqui Houssaini, Chairman of the Board von TAQA Morocco, äußerte sich wie folgt:

"Diese strategische öffentlich-private Partnerschaft wird maßgeblich und nachhaltig zur Transformation der heimischen Wasser- und Energielandschaft in Marokko beitragen, indem sie die Entsalzungskapazitäten und den Wassertransport verbessert. Ferner wird das Übertragungsnetz mit einem höheren Anteil an gasbefeuerter Stromerzeugung in Marokkos Grundlast gestärkt und die Integration erneuerbarer Energiequellen erhöht. Dieses wichtige Investitionsprogramm wird auch das Wachstum und die Diversifizierung des Geschäftsportfolios von TAQA Morocco beschleunigen."

