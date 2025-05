Die meistgehandelten Produkte: DAX und US-Börsen starten verhalten - Anleger warten auf Impulse

Am Mittwochmorgen zeigen sich die Aktienmärkte zurückhaltend: Der DAX notiert leicht im Minus, ebenso tendieren die US-Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 vorbörslich schwächer. Nach den dynamischen Bewegungen zu Wochenbeginn herrscht nun eine abwartende Stimmung. Investoren richten ihren Fokus auf geldpolitische Signale und bevorstehende Unternehmenszahlen, insbesondere aus dem Technologiesektor.

Makroökonomischer Überblick

Die Wirtschaftsweisen haben heute ihr Frühjahrsgutachten vorgelegt und die Wachstumsprognose für Deutschland erneut gesenkt. Als Gründe nennen sie eine anhaltende Investitionszurückhaltung und strukturelle Herausforderungen im Industriesektor.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Infineon startet freundlich in den Handel. Der DAX-Konzern hat eine Kooperation mit Nvidia angekündigt, um gemeinsam Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren zu entwickeln. Das deutlich erhöhte Handelsvolumen signalisiert starkes Anlegerinteresse.

Die Renk Group bleibt im Aufwind. Das MDAX-Unternehmen profitiert weiterhin von geopolitischen Spannungen. Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend bei starker Nachfrage fort.

Snowflake rückt mit den nachbörslichen Quartalszahlen in den Fokus. Investoren setzen auf starkes Wachstum im KI-getriebenen Cloud-Geschäft. Die Aktie zeigt sich vorbörslich stabil.

Auch Zoom legt heute Abend Zahlen vor. Trotz der zurückhaltenden Erwartungshaltung am Markt hoffen Anleger auf Impulse durch neue KI-Funktionen. Die Aktie reagiert vorbörslich noch verhalten.

