Linz (www.anleihencheck.de) - Der Leitzins in Großbritannien wurde im Mai erwartungsgemäß um 25 BP auf nun 4,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bisher habe die Bank of England (BoE) quartalsweise ihre Zinsen reduziert. Derzeit gehe der Markt davon aus, dass dieser Senkungsrhythmus beibehalten werde. Demnach seien bis Ende des Jahres zwei Zinssenkungen um je 25 Basispunkte zu erwarten, wodurch sich der Leitzins voraussichtlich auf 3,75% verringern werde. Hinsichtlich der Währungsentwicklung habe das Pfund gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn abgewertet, habe sich jedoch zuletzt wieder erholen können. Der EUR/GBP-Kurs notiere derzeit um 0,8420. (21.05.2025/alc/a/a) ...

