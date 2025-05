Hamburg (ots) -Anlässlich des 60. Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" vom 29. Mai bis 1. Juni an der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg wird als besonderer Programmpunkt der Bundeswehr der MINT-Campus eröffnet. Der MINT-Campus ist eine interaktive Erlebnisausstellung rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und lädt die Öffentlichkeit ein, Wissenschaft und Spitzentechnologie hautnah zu entdecken.Die Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg und die Bundeswehr (u.a. Logistikschule der Bundeswehr, Marinefliegerkommando, Kommando Hubschrauber der Bundeswehr) präsentieren sich auf dem MINT-Campus gemeinsam als moderne Arbeitgeber für MINT-Berufe - praxisnah, forschungsstark und technologieorientiert.Die Ausstellung zeigt Technologien aus den Dimensionen Land, See, Luft und Cyber. Von modernster Drohnentechnik, Tropenmedizin und Robotik bis hin zu VR-gestützter Logistikausbildung und Softwareentwicklung wird Technik erlebbar gemacht. Weitere Themen sind die Vorstellung eines Hubschraubers, Schritte der Softwareentwicklung und Forschungsprojekte im Wasserbau.So schafft der MINT-Campus eine Plattform, auf der junge Talente, Forschende, Lehrende und Interessierte miteinander ins Gespräch kommen und neue Perspektiven auf Zukunftsthemen entdecken können. Mitmachstationen, digitale Anwendungen und ein Sonderfeldpostamt der Bundeswehr zum Verschicken persönlicher Grüße runden das Angebot ab.Wann und wo?Freitag, 30. Mai - Samstag, 31. Mai 2025 10:00 bis ca. 18:00 Uhr Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg Eintritt frei | Zugang mit gültigen PersonalausweisEröffnungsveranstaltung am 30. Mai:- 11:00 - 11:05 Uhr: Grußwort des Präsidenten der HSU/UniBw H, Prof. Dr. Klaus Beckmann- 11:05 - 11:10 Uhr: Grußwort der geschäftsführenden Vorständin Stiftung Jugend forscht e.V., Dr. Jessica Bönsch- 11:10 - 11:30 Uhr: Grußwort der Vorstandsvorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer der HSU/UniBw H, Aydan Özoguz MdBPressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856035UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6039087