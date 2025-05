Alpha veröffentlicht eine Anleitung, da die Eröffnung und Bereitstellung von Konten für Private Market Firms zunehmend schwierig werden

Die Kontoverwaltung und die Abwicklung von Zahlungen ist für Mitarbeiter im Bereich Private Markets zu einer komplizierten, zeitraubenden und ärgerlichen Aufgabe geworden. Heute hat Alpha Group International plc LON:ALPH) eine neue Anleitung für Fondsmanager und Serviceanbieter veröffentlicht. Darin sind Ratschläge und Empfehlungen zur Eröffnung, Verwaltung und Bereitstellung von Konten sowie zur Ausführung des Zahlungsverkehrs enthalten.

A guide to accounts and payments for private markets

Immer mehr Vorschriften und die komplexe Interaktion zwischen Investoren, Serviceanbietern und Banken machen die Eröffnung von Konten und die Durchführung von Zahlungen zunehmend schwierig. Private Capital Fondsmanager müssen sich nun mit haargenauen und zeitraubenden Verfahren der Kontoanbieter auseinandersetzen, wobei jeder sein eigenes Verfahren hat.

Wenn die Bereitstellung von Konten zu lange dauert, verlieren Investoren das Vertrauen: LPs könnten die Fähigkeit von GPs in Frage stellen, einen Deal abzuwickeln. Im besten Fall muss der Fondsmanager AML- und KYC-Informationen abklären. Im schlimmsten Fall kann das bedeuten, dass die Frist für den Deal abgelaufen ist und das Kapital an den Investor zurückfließt.

Wenn GPs diese komplexen Vorgänge nicht eingeplant haben, kann es passieren (und es ist aus unserer Sicht sehr wahrscheinlich), dass der Mangel an Transaktionen zusammen mit den steigenden AML- und KYC-Anforderungen den Account aus Sicht der bereitstellenden Bank unwirtschaftlich erscheinen lässt. Dann könnten GPs sich mit der Situation konfrontiert sehen, dass ihr Konto kurzfristig geschlossen wird.

In der umfassenden Anleitung werden unterschiedliche Aspekte der Eröffnung, Verwaltung und Bereitstellung von Konten dargelegt, ebenso wie Empfehlungen zur korrekten Abwicklung von Zahlungen. Alpha diskutiert auch die potenziellen Risiken, Fehler und Lösungen, wie zum Beispiel:

Überlegungen zur Art der Konten und Anbieter

Rat zur Bereitstellung und zur Verwaltung von Konten

Verwaltung von Konten über mehrere Rechtsprechungssysteme hinweg

Allgemeine Herausforderungen und was schief gehen kann

Strategische Herangehensweise an Konten und Zahlungen.

Alpha bietet weltweit die erste Lösung für globale Accounts für die alternative Investmentbranche. Fondsmanager und Serviceanbieter können sich schnell und einfach Zugang zu örtlichen Konten in unterschiedlichen Rechtssystemen verschaffen und sie alle mit Unterstützung eines engagierten Teams von Branchenkennern an einem Ort verwalten. Das Unternehmen ist im FTSE 250 am London Stock Exchange notiert und unterstützt fast 2.000 Investmentmanager mit mehreren alternativen Lösungen für das Banking.

James Yates, Managing Partner und CFO bei IK Partners sagte: "Da wir häufig Verspätungen und unsichere Situationen erlebt haben bei dem Versuch, Bankkonten für Investoren zu eröffnen, haben wir die Lösung von Alpha ausprobiert. Seitdem haben wir mehrere Konten eröffnet und jedes Mal war das Verfahren schnell, geradlinig und zuverlässig. Der gute Kundenservice und der fortwährende Support waren sehr erfrischend sie sind sehr aufmerksam, reagieren schnell und verstehen unsere Branche und den dort herrschenden Druck sehr gut."

Kopie der Anleitung anfordern

Wenn Sie mehr über die Lösung von Alpha für globale Accounts erfahren möchten, dann besuchen Sie: www.alphagroup.com/accounts oder nehmen Sie Kontakt auf: info@alphagroup.com

