Hamburg (ots) -Was kann KI für die Arbeit in PR und Unternehmenskommunikation tatsächlich leisten? Und wie lassen sich die verfügbaren Tools ganz konkret nutzen? Dieser Workshop zeigt Ihnen, wie Sie künstliche Intelligenz wirklich sinnvoll in Ihrer täglichen Kommunikationsarbeit einsetzen - ohne Hype, aber mit handfesten Strategien.- Termin: 20. August bis 10. September 2025, eine Online-Session pro Woche jeweils am Donnerstag von 10:30 Uhr - 12:30 Uhr.- Informationen zu Inhalt und Ablauf (https://www.newsaktuell.de/pdf/ki_konkret_2025_3_programm.pdf)(pdf)- Anmeldung per E-Mail an academy@newsaktuell.deIn vier jeweils zweistündigen Sessions vermittelt die KI-Expertin Cordula Lochmann das nötige Basiswissen und hilfreiche Tipps. Die Teilnehmenden lernen Use-Cases aus PR und Kommunikation kennen und erfahren, wie sie von der Idee zur Umsetzung kommen. Praxisorientiert, verständlich, konkret - und mit ausreichend Raum für individuellen Fragen.Inhalte im Überblick- KI ist keine Zukunftsmusik mehr - sie verändert PR und Kommunikation jetzt- Praktische Orientierung statt Hype: Wo lohnt sich KI wirklich?- Vertrauenswürdige Tools: Durchblick im KI-Dschungel- Prompting als Schlüsselkompetenz: Von Trial and Error zu zielführenden Ergebnissen- Real-World Cases: Wie Profis KI konkret nutzen- Use-Case-Entwicklung: Von der Idee zur Implementierung- Strategie statt Aktionismus: KI als Teil Ihrer ArbeitspraxisKey Facts- Termin: 20. August bis 10. September 2025, eine Online-Session pro Woche jeweils am Donnerstag von 10:30 Uhr - 12:30 Uhr.- Leitung: Cordula Lochmann, KI-Expertin & Geschäftsführerin von SnipClip.- Veranstalter: news aktuell Academy.- Durchführung: online via zoom.- Gruppengröße: mindestens acht, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.- Teilnahmegebühr: 625 Euro zzgl. MwSt. / 743,75 Euro inkl. MwSt.- Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.- Stornierung: Kostenfrei möglich bis zum 5. August 2025.- Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.Programm und AblaufTag 1, Mittwoch, 20. August 2025, 10:30 Uhr - 12:30 Uhr.- Check-in & Kennenlernen- Appetitmacher: Was mit KI heute schon möglich ist- Grundlagen: Was jede*r über generative KI wissen muss- Prompting-Praxis: So verschaffen Sie sich ErfolgserlebnisseTag 2, Mittwoch, 27. August 2025, 10:30 Uhr - 12:30 Uhr.- Tools für die Arbeit mit Texten und Bildern- Praxis: So evaluieren und testen Sie neue Tools- Tools für die Audio- und Video-Generierung und weitere, die Sie kennen solltenTag 3, Mittwoch, 3. September 2025, 10:30 Uhr - 12:30 Uhr.- Beispiele gelungener Use Cases für PR und Kommunikation- Methodik: So gehen Sie vor, um zu eigenen Use Cases zu gelangen- Praxis: Ideen für konkrete Use Cases entwickelnTag 4, Mittwoch, 10. September 2025, 10:30 Uhr - 12:30 Uhr.- So wird aus einer Idee ein fester Bestandteil Ihrer Arbeitsabläufe- Leitplanken: Ethische und rechtliche Gesichtspunkte. Und wie Sie Ihr Team mitnehmen- Check-out / AbschlussDieser Workshop richtet sich an Mitarbeitende in den Kommunikations- und Marketingteams von Unternehmen und Verbänden sowie in Agenturen. Wer mehr als nur Worthülsen über KI hören will, bereits erste Erfahrungen mit KI-Tools gesammelt hat und zwischen Euphorie und Skepsis den pragmatischen Weg sucht - der ist hier genau richtig.Cordula Lochmann ist Geschäftsführerin der Digitalagentur SnipClip die digitale Fabrik. Seit 2020 beschäftigt sie sich intensiv mit der Nutzung generativer KI zur Content-Erstellung und arbeitet seit 2021 mit ihrer Agentur an KI-Projekten. Sie teilt ihr Fachwissen in Webinaren, Workshops und auf Konferenzen. Dabei steht für Sie im Fokus, wie Unternehmen KI erfolgreich in ihre Wertschöpfungskette integrieren.Programm-Handout (https://www.newsaktuell.de/pdf/ki_konkret_2025_3_programm.pdf)zum DownloadMehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)