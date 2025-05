Graz (ots) -Stabiles Wachstum und technologische Resilienz zeichnen den IT-Dienstleister NTS Netzwerk Telekom Service AG seit drei Jahrzehnten aus. In den vergangenen Jahren steigerte das Unternehmen nicht nur seinen Umsatz kontinuierlich, sondern auch die Zahl seiner Mitarbeitenden. Aktuell beschäftigt NTS mehr als 878 Mitarbeitende an 22 Standorten in Österreich, Deutschland, Italien sowie weiteren internationalen Märkten. Zum 30-jährigen Bestehen unterstreicht der IT-Dienstleister seinen Fokus auf Security, Managed Services, As-a-Service Modelle und Künstliche Intelligenz und bleibt damit auch technologisch am Puls der Zeit.Gegründet wurde NTS 1995 von Alexander Albler und Hermann Koller, ausgehend vom steigenden Bedarf an Netzwerkservices im frühen Internetzeitalter. Heute betreut NTS rund 1.000 Kunden verschiedenster Branchen und übernimmt Verantwortung für Planung, Betrieb und Sicherheit komplexer IT-Infrastrukturen, wenn nötig 24/7. Das Portfolio reicht von Network, Data Center und Cloud über Collaboration, Cybersecurity bis hin zu AI- und OT-Lösungen. Das Wachstum über die letzten 30 Jahre basiert nicht zuletzt auf der konsequent gelebten Servicekultur als Firmenmotto: Relax, We Care.Was 1995 mit zwei Mitarbeitenden begann, hat sich in drei Jahrzehnten zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Das kontinuierliche Wachstum von NTS lässt sich unter anderem an den Mitarbeitendenzahlen ablesen: Von 2 Personen im Gründungsjahr 1995 wuchs das Team bis 2005 auf 32, im Jahr 2015 zählte NTS bereits 172 Mitarbeitende und bis 2020 verdoppelte sich dieser Wert auf 391. 2025 wird mit aktuell 878 Mitarbeitenden ein neuer Höchststand erreicht. Dieses starke Wachstum bestätigt den langfristigen Erfolg und die klare strategische Ausrichtung von NTS.Dank gezielter Investitionen und neuer Aufträge im Bereich Managed Services konnte die NTS Gruppe das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatzerlös von 331 Mio. Euro auf stabilem Niveau abschließen und stellt damit unter Beweis, wie wichtig Resilienz und Anpassungsfähigkeit gerade in anspruchsvollen Marktphasen sind. "Unsere langfristige Strategie und die Kontinuität in der Eigentümerstruktur tragen entscheidend dazu bei, auch volatile Zeiten erfolgreich zu gestalten", so CEO und Mitgründer Alexander Albler.Top ServiceAktuell fokussiert der IT-Dienstleister auf Managed Services und As-a-Service Modelle. Denn in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Geschäftswelt gewinnen flexible IT-Modelle immer mehr an Bedeutung.As-a-Service Ansätze bieten Unternehmen eine kosteneffiziente Möglichkeit, IT-Infrastrukturen nach Bedarf zu skalieren, ohne hohe Vorabinvestitionen in Hardware oder Software tätigen zu müssen. Diese Modelle ermöglichen eine verbesserte Kostenkontrolle und eine schnellere Anpassung an Marktveränderungen. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bieten As-a-Service Lösungen Unternehmen die Möglichkeit, IT-Betriebskosten zu optimieren und gleichzeitig ihre Innovationsfähigkeit zu erhalten. Die Entwicklung dieser Modelle zeigt, wie sich die IT-Landschaft weiter transformiert und Unternehmen neue Wege finden, ihre Ressourcen effizient zu nutzen.Auch Managed Services gewinnen in angespannten Marktsituationen an Bedeutung. Mehr Sicherheit, höhere Verfügbarkeit und moderne Technologien sind gefragt, doch Fachkräftemangel, Cyberrisiken und komplexe Compliance-Vorgaben bremsen oft die Weiterentwicklung. NTS übernimmt den Betrieb und sorgt für mehr Effizienz und Sicherheit. Mit der NTS Defense-Abteilung als zentraler Bestandteil werden Sicherheitslücken erkannt und behoben und Compliance-Vorgaben wie NIS 2 oder DORA zuverlässig erfüllt. "Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten setzen viele Unternehmen auf Effizienz. Managed Services bieten die Möglichkeit, IT-Komplexität gezielt auszulagern und Ressourcen im Kerngeschäft zu bündeln", bringt Alexander Albler das Prinzip auf den Punkt. "So können Unternehmen ihre IT nicht nur zuverlässig betreiben, sondern auch audit-ready und zukunftssicher gestalten."AI PlattformEin weiteres strategisches Wachstumsfeld von NTS liegt im Aufbau sicherer lokaler KI-Plattformen für Unternehmen. Ziel ist es, Kunden eine flexible, sichere, skalierbare und vollständig betreute Lösung für den produktiven Einsatz von AI bereitzustellen. NTS bietet hier eine AI-Plattform, die Performance und umfassende Sicherheit vereint und Unternehmen die Freiheit gibt, unterschiedlichste Use Cases flexibel umzusetzen. "Unternehmen stehen vor der Herausforderung, AI-Anwendungen sicher und effizient in ihre bestehende IT-Umgebung zu integrieren. Durch die Zusammenarbeit mit Ascent bieten wir eine Lösung, die Innovation mit maximaler Souveränität in der Datenhaltung verbindet", so Alexander Müllner, Chief Commercial Officer, NTS. CEO Albler sieht im Bereich Künstliche Intelligenz folgendes Potenzial: "Viele Kunden möchten ihr Wissen nicht an US-Tech-Giganten auslagern und stattdessen auf globale Hyperscaler setzen. Wir wollen unsere Kunden befähigen, lokale KI-Plattformen auf eigenen, abgesicherten IT-Infrastrukturen zu betreiben."Technologie und MenschNeben technologischer Innovationskraft setzt NTS auf eine starke Unternehmenskultur. Mit einer Belegschaft aus 42 Nationen, flachen Hierarchien und mehrfachen Auszeichnungen als einer der besten Arbeitgeber Österreichs investiert das Unternehmen konsequent in die Entwicklung und Bindung von Fachkräften. Zahlreiche Benefits wie flexible Arbeitszeiten, individuelle Weiterbildung, Sabbaticals, Gesundheitsangebote und ein wertschätzendes Miteinander schaffen ein Umfeld, in dem das Firmenmotto "Relax, We Care" ehrlich gelebt wird."Technologie allein reicht nicht, der Unterschied liegt bei den Menschen. Wenn unsere Leute gerne bei NTS arbeiten, entsteht automatisch Qualität, Innovation und Begeisterung, auch beim Kunden", konkretisiert der Alexander Albler. "Wir sind stolz auf unsere Reise. Die IT-Welt dreht sich schnell und genau das motiviert uns, weiter mutig voranzugehen. Wir freuen uns auf alles, was kommt - gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und Partnern."Über NTSRELAX, WE CARE: Mit dieser Motivation gestaltet, installiert und betreut NTS Lösungen im digitalen Raum. Gemeinsam mit renommierten High-End-Herstellern werden IT-Lösungen mit verlässlichen Super Services für die Bereiche Network, Security, Collaboration, Cloud, Data Center und AI/OT angeboten.Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Raaba-Grambach/Graz/Österreich, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet und ist Teil der NTS Holding. Derzeit sind rund 878 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 22 Standorten, unter anderem in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, China und den USA beschäftigt. Der Konzernumsatzerlös für das Jahr 2024 lag bei 331 Mio. Euro. www.nts.euhttps://www.nts.eu/30yearsonstage/NTS Deutschland GmbHDie NTS Deutschland GmbH ist Bestandteil der NTS Gruppe, die von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet wurde. In Deutschland ist NTS an den Standorten Leipzig, Augsburg, Friedrichshafen, Reutlingen, Heidelberg, Rosenheim und Regensburg vertreten. In der Holding sind aktuell mehr als 878 Mitarbeiter:innen an weltweit 22 Standorten beschäftigt. www.nts.eu/deNTS Italy GmbH/SRLDie NTS Italy GmbH/SRL ist Bestandteil der NTS Gruppe, die von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet wurde. In Italien ist NTS an den Standorten Bozen und Verona vertreten. 