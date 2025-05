Die Rigaku Corporation, ein globaler Lösungspartner für Röntgenanalysegeräte und ein Unternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; CEO: Jun Kawakami; im Folgenden "Rigaku"), hat Messungen an Fusuma-e im Daijoji, einem Tempel in Mikata-gun, Präfektur Hyogo, durchgeführt. Fusuma-e, auch Shohekiga genannt, sind Bilder, die auf Fusuma, traditionellen Schiebetüren, gezeichnet sind.

Measurement using the Thermo Scientific Niton XL5 Plus, a handheld XRF analyzer

Die Messungen wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts zur "Restaurierung der ursprünglichen Farben der Blattgoldunterlage von Fusuma-e-Gemälden von Maruyama Okyo (1733-1795), einem Maler der mittleren bis späten Edo-Zeit, durchgeführt." Das Projekt wird in Zusammenarbeit von drei Forschern durchgeführt: Shinno Yamasoba, stellvertretender Oberpriester des Daijoji-Tempels und Projektleiter; Tetsuya Senda, ehemals Nationales Meeresforschungsinstitut; und Takeshi Tanaka, Künstler und Professor an der Tohoku-Universität für Kunst und Design.

Der Zweck der Messungen bestand darin, die künstlerische Absicht von Maruyama Okyo, den historischen Kontext, in dem er gemalt hat, und die Auswirkungen einer Restaurierung wissenschaftlich zu untersuchen. Das Team verwendete das Thermo Scientific Niton XL5 Plus, ein tragbares Röntgenfluoreszenzanalysegerät (XRF), da es Materialzusammensetzungen zerstörungsfrei analysieren kann. Es wurden detaillierte Daten erhoben, wobei der Schwerpunkt auf den folgenden drei Bereichen lag:

(1) Festlegung des Zeitpunkts der Erstellung der Pfauenbilder

Das Team führte Messungen durch, um festzustellen, ob die in den beiden mittleren und den beiden Endplatten verwendete Goldfolie dieselbe oder eine unterschiedliche Zusammensetzung aufwies. Die Bestätigung, dass es sich um unterschiedliche Kompositionen handelt, würde einen wissenschaftlichen Beweis dafür liefern, dass die Fusuma-e zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind.

(2) Verwendung von Goldfolie zur Darstellung von Perspektive

Vorläufige Messungen deuten darauf hin, dass Goldfolie auf Tafeln mit farbigen Zeichnungen von Basho (japanische Faserbanane) verwendet wurde, um einen hellen, rötlichen Farbton zu erzielen, und auf Tafeln mit Tuschezeichnungen von Pfauen, um einen dunklen, bläulichen Aspekt zu erzeugen. Bei dieser Messung wurden die Zusammensetzungen aller Fusuma analysiert, um genauer zu untersuchen, ob in zweigeteilten Räumen unterschiedliche Farbabstufungen der Goldfolie verwendet wurden, um eine Perspektive (Tiefenwirkung) zu erzeugen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich zu einem neuen Verständnis der Ausdruckstechniken von Okyo führen.

(3) Verwendung von Goldfolie in der Edo- und Meiji-Zeit

Das Team verglich die Goldfolie, die Okyo in den Originalgemälden aus der Edo-Zeit verwendet hatte, mit der Goldfolie, die bei Reparaturen in der frühen Meiji-Zeit (Mitte bis Ende des 19.Jahrhunderts) verwendet wurde. Diese Messung bot eine wertvolle Gelegenheit, quantitative Daten über die in der Edo-Zeit verwendete Goldfolie zu erhalten.

Diese analytischen Ergebnisse sollen als wissenschaftliche Quelle dienen, um das Verständnis für die Maltechniken und -probleme von Maruyama Okyo zu vertiefen.

Rigaku wird auch weiterhin durch Wissenschaft und Technologie zur Erhaltung von Kulturschätzen und deren Weitergabe an künftige Generationen beitragen.

