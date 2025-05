EQS-Media / 21.05.2025 / 12:30 CET/CEST

Deutsche Konsum REIT-AG beauftragt GPEP mit Asset- und Propertymanagement Potsdam, 21. Mai 2025 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) ("Gesellschaft") hat die GPEP GmbH Limburg mit dem Asset- und Propertymanagement sowie dem Transaktionsmanagement für ihr Immobilienportfolio beauftragt. Die Zusammenarbeit beginnt mit dem Transaktionsmanagement bereits unmittelbar, das umfassende Mandat tritt zum 1. Oktober 2025 in Kraft. Professioneller Partner für die Umsetzung der Portfoliostrategie Mit GPEP gewinnt die Gesellschaft einen etablierten und spezialisierten Partner für das Management größerer Einzelhandels-Immobilienportfolien. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat GPEP ein deutschlandweites Portfolio mit einem Volumen von aktuell rund 2 Mrd. Euro in über 450 Immobilienobjekten aufgebaut und gehört damit zu den führenden Marktteilnehmern. GPEP wird bei dem anstehenden Verkaufsvolumen eine zentrale Rolle bei der Strukturierung und Umsetzung einnehmen. Mit der langfristigen Mandatierung wird das Team der Gesellschaft bei der laufenden Umsetzung der Portfoliorestrukturierung in den Planungsprozessen, sowie der Umsetzung und Abwicklung entscheidend verstärkt. Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt. Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Frau Mareike Kuliberda

Investor Relations

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel: 0331 / 74 00 76 - 533

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: mk@deutsche-konsum.de



