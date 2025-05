iFIT Inc., ein Weltmarktführer im Bereich vernetzter Fitnessgeräte und Innovationen, gab heute die Übernahme von Reform RX bekannt, einem renommierten Unternehmen im Bereich Pilates-Reformer. Damit unternimmt iFIT einen strategischen Expansionsschritt in den schnell wachsenden Pilates-Markt. Die Übernahme unterstreicht zudem das Engagement von iFIT, sowohl gewerblichen als auch privaten Nutzern ein ganzheitliches Fitnesserlebnis zu bieten.

The acquisition of Reform RX marks iFIT's expansion into the connected pilates arena.

Reform RX ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen vernetzten Pilates-Reformer und seinen von Experten erstellten Content. Das Unternehmen bedient eine vielfältige Kundschaft, darunter Boutique-Fitnessstudios und Wellnesscenter in Großbritannien und den USA. Mit dieser Übernahme erweitert iFIT sein Produktangebot um Pilates-Reformer und bietet seinen Kunden so die Möglichkeit, ihr Fitnessprogramm nahtlos zu diversifizieren.

"Pilates ist mittlerweile fester Bestandteil moderner Fitnessprogramme. Das Training zeichnet sich durch gelenkschonende, auf die Körpermitte ausgerichtete Bewegungen aus, die Kraft, Flexibilität und Gleichgewicht fördern", so Kevin Duffy, CEO von iFIT. "Durch die Ergänzung unseres Angebots um Reform RX können wir unseren Sportlern noch mehr Möglichkeiten bieten, sich zu bewegen ganz gleich, ob sie ein Studio einrichten oder zu Hause trainieren."

Die Integration wird auch Pläne zur Erweiterung der iFIT-Plattform um Pilates-basierte Programme umfassen, die von zertifizierten Trainern geführt werden und die entwickelt wurden, um die umfassenderen Wellness-Ziele der Nutzer zu ergänzen.

"Diese Partnerschaft läutet eine neue Ära ein, und das nicht nur für Reform RX, sondern für die Weiterentwicklung von Pilates im Allgemeinen", erklärt Gründerin Yvie McGaffin. "Wir haben völlig neu gedacht, was möglich ist, wenn Technologie und Entschlossenheit aufeinandertreffen. So konnten wir Erlebnisse kreieren, die die Verbindung zwischen Körper und Geist vertiefen und Menschen dazu befähigen, sich bewusst zu bewegen. Gemeinsam mit iFIT gestalten wir eine Zukunft, in der Bewegung intelligenter, intuitiver und zutiefst transformativ wird und Kunden nicht nur im Hinblick auf ihre Fitness, sondern auch auf ihre langfristige Gesundheit und ihr Wohlbefinden unterstützt werden."

Diese Übernahme unterstreicht die Mission von iFIT, erstklassige Fitnesserlebnisse anzubieten, die zu jedem Lebensstil passen. Weitere Details zur Produktverfügbarkeit und zu künftigen Pilates-Angeboten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Über iFIT Inc.

iFIT Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Fitness-Technologie und Vorreiter im Bereich vernetzte Fitness, die Menschen dabei unterstützen soll, ein längeres und gesünderes Leben zu führen. Mit einer Community, die mittlerweile mehr als sechs Millionen Sportler weltweit umfasst, bietet iFIT immersive, personalisierte Trainingserlebnisse für zu Hause, unterwegs und im Fitnessstudio. Die iFIT-Plattform zeichnet sich durch ein umfassendes Ökosystem aus proprietärer Software, innovativer Hardware und ansprechenden Inhalten aus und erweckt Fitness durch ihr Markenportfolio zum Leben: NordicTrack, ProForm, Freemotion und die iFIT-App. Ob Cardio, Krafttraining oder Regeneration: iFIT unterstützt Sportler in jeder Phase ihres Fitnessprogramms. Weitere Informationen erhalten Sie unter iFIT.com.

