Dreilinden/Berlin (ots) -- Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) aller Autofahrer*innen setzen sich im Auto unnötigen Gesundheitsrisiken aus, indem sie ihren Pollenfilter im Auto seltener als alle zwei Jahre wechseln- Alte oder verstopfte Pollenfilter fördern Allergien, Konzentrationsschwäche und Atemwegserkrankungen- HNO-Facharzt Dr. Junge-Hülsing warnt: Wechsel wird viel zu oft vernachlässigt- Pollenfilter sind schnell ausgetauscht - und passen dank eBay-Teilefinder garantiertEs ist Frühling, die Natur blüht - und die Nase läuft. Was viele nicht wissen: Für Allergiker*innen kann die Fahrt im Auto zur Belastung werden, obwohl sie sich vor der Außenluft geschützt wähnen. Der Grund? Mehr als ein Drittel (39 %) aller Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen hat einen verdreckten oder veralteten Innenraumluftfilter an Bord - und dieser verleiht dem Auto einen ganz besonderen Allergen-Cocktail, weil er seine Schutzwirkung verloren hat. Das hat eine aktuelle Umfrage von YouGov im Auftrag von eBay Motors ergeben*.Allergie-Alarm im Auto: Wenn Pollenfilter zur Gesundheitsgefahr werden"Viele Menschen unterschätzen die Wirkung schlechter Innenraumluft - gerade für Allergiker*innen, Asthmatiker*innen und Kinder kann das gravierende Folgen haben", warnt Dr. Bernhard Junge-Hülsing, Facharzt für HNO-Heilkunde und Pressesprecher des Deutschen Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V. "Ein verstopfter Filter kann zu Reizungen der Atemwege und Reaktionen des Immunsystems wie heftigem Niesen führen."Nur jeder dritte (33 Prozent) der 1.675 befragten Autobesitzer*innen ist sicher, dass der Innenraumluftfilter zuletzt vor weniger als 2 Jahren gewechselt wurde. Dabei können nur solche Filter ihre Schutzfunktion gegen Allergene, Schimmelsporen und Feinstaub richtig erfüllen, die regelmäßig getauscht werden.Pünktlich zur Allergikersaison weist eBay Motors darauf hin, dass verstopfte Pollenfilter das Auto in eine echte Allergenfalle verwandeln können. Dennoch wird der Filter häufig viel zu selten gewechselt. Oft liegt das daran, dass vielen Autofahrer*innen nicht bewusst ist, dass der Innenraumluftfilter einmal im Jahr erneuert werden sollte. Dabei ist die Abhilfe leicht: Bei eBay Motors finden Autofahrer*innen passende Filter für jedes Fahrzeug.Alle Komponenten eines Fahrzeugs zahlen auf die Verkehrssicherheit ein - dazu gehört auch der Innenraumluftfilter. Ist dieser veraltet und dadurch verschmutzt, kann er seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen.Zahlen, die die Nase rümpfen lassen- Rund zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten gehen ein Risiko für Gesundheit und Verkehrssicherheit ein - denn sie wechseln ihren Filter entweder nicht regelmäßig (39 Prozent) oder wissen nicht, wann der Filter zuletzt gewechselt wurde (29 Prozent).- Nur ein Drittel (33 Prozent) der Autofahrer*innen ist sicher, dass der Pollenfilter zuletzt vor weniger als zwei Jahren gewechselt wurde.- Etwa jeder Sechste (18 Prozent) weiß, dass der Pollenfilter in seinem Auto entweder älter als zehn Jahre ist oder noch nie gewechselt wurde.Klarer Durchblick auch für Allergiker*innen: Das leisten moderne Innenraumfilter wirklichDabei kann die Wirksamkeit der vom Hersteller eingebauten Pollenfilter sogar verbessert werden. Besonders empfehlenswert für Menschen mit Atemwegserkrankungen sind die deutlich wirksameren Einsätze mit Aktivkohlefilter [1]. Für manche Fahrzeuge sind sogar HEPA-Filter ("High Efficiency Particulate Air") erhältlich, die mindestens 99,95 Prozent der Partikel zuverlässig aus der Luft entfernen. Dabei dringen von 10.000 Partikeln, die den Filter erreichen, nur fünf in den Innenraum durch.Pollenfilter gibt es bei eBay Motors bereits für wenige Euro. Mit dem digitalen Teilefinder kann jede*r einfach das eigene Fahrzeugprofil hinterlegen und bekommt dann ausschließlich die zum Fahrzeug passenden Filter angezeigt.Weiteres Bildmaterial steht hier zur Verfügung.* Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 05. bis 07.05.2025 insgesamt 2057 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.[1] https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/zubehoer/innenraumfilter/Pressekontakt:eBay Group Services GmbHAlbert-Einstein-Ring 2-614532 Europarc Dreilindenpresse@ebay.deOriginal-Content von: eBay Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6657/6039199