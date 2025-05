Hebt hervor, wie die Erfindung von Bancor die dezentrale Finanzwelt revolutioniert hat, indem sie eine voll funktionsfähige dezentrale Börse realisiert hat

Zeigt, dass Uniswap die Patente von Bancor verletzt hat und Schadenersatz fordert

Die Bprotocol Foundation, eine gemeinnützige Stiftung, die sich der Förderung der Entwicklung und Einführung des Bancor-Protokolls widmet, und LocalCoin Ltd. ("LocalCoin"), der ursprüngliche Entwickler des Bancor-Protokolls, gaben heute bekannt, dass sie beim United States District Court for the Southern District of New York (das "Gericht") Klage gegen Uniswap Labs und Uniswap Foundation (zusammen "Uniswap") wegen Verletzung von Bancor-Patenten eingereicht haben, die sich auf Smart-Contract-Strukturen und -Technologien beziehen, die einen dezentralisierten Handel ermöglichen. Die Bprotocol Foundation und LocalCoin fordern Schadenersatz von Uniswap wegen der unbefugten Nutzung ihrer patentierten Technologie, die die Grundlage für den Constant Product Automated Market Maker ("CPAMM") bildet, der das Uniswap-Protokoll unterstützt.

Die revolutionäre Technologie von Bancor wurde 2016 entwickelt, um die traditionellen Orderbücher und Market Maker zentralisierter Börsen durch eine Smart-Contract-Struktur zu ersetzen, die als "automatischer Market Maker" für dezentrale Plattformen fungiert. Bancor reichte am 8. Januar 2017 eine Patentanmeldung für diese Technologie ein und nutzte die Smart-Contract-Struktur, um das Bancor-Protokoll zu entwickeln, die erste vollständig dezentralisierte Börse, die von automatisierten Market Makern betrieben wird.

Mark Richardson, Project Lead bei Bancor, kommentierte:

"Die patentierte Technologie von Bancor ist eine der bedeutendsten Innovationen im Bereich Blockchain, und wir sind außerordentlich stolz auf die Rolle, die sie bei der Revolutionierung der dezentralen Finanzwelt gespielt hat. Durch die Verwirklichung dezentraler Börsen hat die Erfindung von Bancor den Handel mit Kryptowährungen nachhaltig verändert. Seit der Entwicklung dieser Technologie ist es Bancors Mission, innovative Erfindungen in die DeFi-Branche zu bringen, die die Grenzen des Möglichen erweitern.

Wenn jedoch eine Organisation unsere Erfindung ohne unsere Genehmigung kontinuierlich nutzt und dies als Mittel zum Wettbewerb mit uns einsetzt, müssen wir Maßnahmen ergreifen. In den letzten acht Jahren hat Uniswap unsere patentierte Technologie ohne unsere Genehmigung in seinen Projekten verwendet. Aus diesem Grund haben wir rechtliche Schritte eingeleitet, um unsere Technologie zum Wohle der gesamten DeFi-Community zu schützen.

Als Innovatoren und Erfinder ist der Schutz unseres geistigen Eigentums für die Gesundheit des Ökosystems von grundlegender Bedeutung. Wenn Unternehmen wie Uniswap unkontrolliert und ohne Konsequenzen agieren können, befürchten wir, dass dies die Innovation in der gesamten Branche behindern und allen DeFi-Akteuren schaden wird."

Wichtigste Fakten:

Im Jahr 2016 entwickelte Bancor die Smart-Contract-Strukturen, die es Käufern und Verkäufern ermöglichen, Transaktionen auf liquide und zuverlässige Weise ohne einen zentralen Vermittler durchzuführen.

Am 8. Januar 2017 reichte Bancor eine vorläufige Patentanmeldung ein, in der seine innovative Technologie und die damit verbundenen Smart-Contract-Strukturen beschrieben werden, die diese Technologie nutzen. Die Anmeldung wurde beim US-Patentamt eingereicht und führte anschließend zu zwei erteilten Patenten.

Die Bprotocol Foundation und LocalCoin besitzen alle Rechte an der Erfindung, und Bancor hat im Februar 2017 ein Whitepaper veröffentlicht, in dem die Erfindung erläutert wird.

Das Bancor-Protokoll wurde unter Verwendung dieser Erfindung entwickelt und am 12. Juni 2017 eingeführt. Es war die erste vollständig dezentrale Börse (DEX), die von automatisierten Market Makern betrieben wurde, insbesondere die erste Implementierung, die als CPAMM bekannt wurde.

Uniswap Labs nutzte die patentierte Erfindung später, um ein eigenes konkurrierendes Protokoll zu entwickeln das Uniswap-Protokoll.

Im November 2018 hat Uniswap Labs die Version 1 des Uniswap-Protokolls eingeführt und seitdem über die Uniswap-Schnittstelle kontinuierlich ein rechtsverletzendes CPAMM betrieben. Zuletzt wurde die Einführung der Version 4 des Uniswap-Protokolls angekündigt.

Uniswap Labs hat die patentierte Erfindung ohne Genehmigung, Lizenz oder Partnerschaft mit der Bprotocol Foundation oder LocalCoin verwendet und dadurch erhebliche Gewinne erzielt.

Mit dieser Klage fordern die Bprotocol Foundation und LocalCoin eine Entschädigung für die unlizenzierte Nutzung der patentierten Technologie von Bancor durch Uniswap Labs und die Anstiftung zur Rechtsverletzung durch die Uniswap Foundation.

Über Bancor

Bancor war schon immer ein Vorreiter der DeFi-Innovation, beginnend im Jahr 2017 mit der Erfindung von Bonding Curves, Pool-Token und den daraus resultierenden Austauschsystemen. Bancor hat die Welt der DeFi revolutioniert, indem es das Bancor-Protokoll eingeführt hat, die erste vollständig dezentrale Börse, die von automatisierten Market Makern betrieben wird. Weitere Informationen finden Sie unter bancor.network.

Über die Bprotocol Foundation

Die Bprotocol Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung der Entwicklung und Einführung des Bancor-Protokolls widmet. Die Stiftung wurde 2017 gegründet und hat den Auftrag, die Bancor-Community und ihre Interessen zu schützen.

Über LocalCoin

LocalCoin ist ein Labor für digitale Vermögenswerte und ein Softwareentwicklungsunternehmen, das innovative Produkte entwickelt, die von Blockchain-Infrastrukturen bis hin zu vollständig integrierten Verbraucheranwendungen reichen. Es ist der ursprüngliche Entwickler des Bancor-Protokolls.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250520303839/de/

Contacts:

Presse

Longacre Square Partners

Greg Marose Kate Sylvester, 646-386-0091

bprotocol@longacresquare.com