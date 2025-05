EQS-Ad-hoc: Tonkens Agrar AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Tonkens Agrar AG: Anpassung der Jahresprognose 2024/2025: Konzernumsatz und Konzernergebnis vor Steuern werden deutlich geringer ausfallen



21.05.2025 / 13:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Anpassung der Jahresprognose 2024/2025: Konzernumsatz und Konzernergebnis vor Steuern werden deutlich geringer ausfallen Sülzetal, 21. Mai 2025 - Der Vorstand der Tonkens Agrar AG (ISIN: DE000A1EMHE0) passt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025) an. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025, wonach der Vorstand zum Vorjahr verringerte Konzernumsatzerlöse, die sich um den Wert von 19 Mio. EUR bewegen sollten sowie ein gegenüber 2023/2024 deutlich verringertes, aber positives Konzernergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 0,5 bis 1,0 Mio. EUR erwartet hatte, kann nicht mehr erreicht werden. Für die Erreichung der Jahresprognose war die weitere Entwicklung auf dem Kartoffel- und Milchmarkt von Bedeutung. Während der Milchauszahlungspreis zuletzt unverändert auf einem guten Niveau von 54 ct/kg gelegen hatte, bleibt der Kartoffelabsatz mengen- und umsatzseitig aufgrund einer ausgeprägten Nachfrageschwäche auf dem Kartoffelmarkt deutlich hinter den Planungen zurück. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand nun, in 2024/2025 deutlich verringerte Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 17,5 bis 18,2 Mio. EUR zu erzielen. Entsprechend geht der Vorstand davon aus, dass kein positives Konzernergebnis vor Steuern mehr erwirtschaftet werden kann. Eine genauere Eingrenzung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Kontakt

Tonkens Agrar AG

Gerrit Tonkens, Vorstand

Welsleber Straße 1, 39171 Sülzetal

Telefon +49 (0) 39205 41 74 - 10

Telefax +49 (0) 39205 41 74 - 20

E-Mail ir@tonkens-agrar.de Ende der Ad-hoc Mitteilung



Ende der Insiderinformation



21.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com