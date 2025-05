© Foto: Andres Victorero - Zoonar.com/Andres Victorero

Der starke Start der CME-XRP-Futures entfacht neue ETF-Hoffnungen, doch der Kurs von XRP gibt vorerst nach!Die Kryptowelt blickt wieder auf XRP. Die neuen Futures-Kontrakte der Chicago Mercantile Exchange (CME) haben seit ihrem Handelsstart fast 30 Millionen US-Dollar an Volumen angezogen. Diese Entwicklung befeuert einmal mehr die Hoffnungen auf einen in den USA zugelassenen XRP-Spot-ETF. Doch gleichzeitig trübt regulatorische Unsicherheit das Momentum der Kryptowährung, deren Preis in den letzten Tagen unter Druck geraten ist. Am Mittwoch notiert XRP bei 2,33 US-Dollar, ein Rückgang von über 10 Prozent auf Wochensicht (Stand: 12:45 Uhr MESZ). Der Startschuss der Futures fiel am 18. Mai …