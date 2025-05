PayPal: Stärkesignal und saisonaler Rückenwind!

Nächste Chance für die Bullen!

Rückblick

PayPal zählt zu den bekanntesten Bezahldienstleistern der Welt. Dabei steht PayPal für eine einfache, schnelle und sichere Abwicklung. Die Aktie hatte nach einem Down-Gap im Februar den Kurs in Richtung Süden eingeschlagen. Mittlerweile fand eine Erholungsbewegung statt und das PayPal-Papier konnte das März-Hoch überwinden.

PayPal-Aktie: Chart vom 20.05.2025, Kürzel: PYPL Kurs: 72.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie versucht gerade die Konsolidierung der letzten Tage nach oben zu verlassen. Kurse über der Kerze von gestern wären ein Zeichen anhaltender Dynamik. Das Kursziel wäre die Februar-Kurslücke bei rund 82.50 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Auf die Absicherung sollte man nicht vergessen. Wird die Range der letzten Tage nach unten verlassen, wäre das Setup vom Tisch.

Meinung

PayPal hat sich von einer einfachen Transaktionsplattform zu einem vielseitigen Finanzdienstleister entwickelt. Das Unternehmen verzeichnet über 400 Millionen aktive Nutzerkonten und ermöglicht Zahlungen in mehr als 200 Märkten und rund 100 Währungen. PayPal hat in den letzten Jahren verstärkt in neue Geschäftsfelder wie Kryptowährungen, "Buy now, pay later"-Modelle und digitale Wallets investiert, um abseits des klassischen Zahlungsverkehrs zu wachsen. Durch steigende Transaktionen zum Quartalsende im Juni und die zunehmenden Reiseaktivitäten in den Sommermonaten könnte der Zahlungsdienstleister Rückenwind bekommen. Saisonal zeigte sich von Mitte Mai bis Mitte Juli regelmäßig eine auffällig starke Kursentwicklung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 70.62 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 724.96 Mio. USD

Meine Meinung zu PayPal ist bullisch

Quellennachweis: https://traderzeitung.de/lists-und-rankings/saisonalitaeten/paypal-warum-die-aktie-im-fruehsommer-oft-zulegt-139900.html

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.05.2025

