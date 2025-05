London (www.fondscheck.de) - Der positive Trend der vergangenen Monate setzte sich auch im April fort: Trotz erheblicher Marktvolatilität investierten Anlegerinnen und Anleger insgesamt 19,6 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs, so die Experten von Vanguard in ihrem aktuellen ETF-Marktbericht.Mit einem Nettoneuvermögen von 16,8 Milliarden US-Dollar hätten Aktien-ETFs an erster Stelle gestanden, Anleihe-ETFs seien auf ein Plus von 2,5 Milliarden US-Dollar gekommen. Dies zeige der aktuelle ETF-Marktbericht von Vanguard, der die wichtigsten Entwicklungen am europäischen ETF-Markt zusammenfasse. ...

