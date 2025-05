VICTORIA, Seychellen, May 21, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, feiert den BitcoinPizza Day mit der Ausrichtung von Events auf fünf Kontinenten und der Verteilung von Pizzen an mehr als 2.000 Personen. Zwischen dem 19. und 22. Mai finden Veranstaltungen in Städten wie Abuja, Kapstadt, Buenos Aires, São Paulo, Mexiko-Stadt, Lissabon, Barcelona, Florenz, Catania, Turin, Mailand, Athen, Metro Manila, Penang, Tirana, Prag, Dubai, Taipeh und Ho Chi Minh City statt.

Der jährlich am 22. Mai veranstaltete Bitcoin Pizza Day soll an den historischen Kauf von zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins durch Laszlo Hanyecz im Jahr 2010 erinnern - eine Transaktion, die das immense Potenzial von Bitcoin als Zahlungsmittel demonstriert. Die bescheidene Transaktion, damals im Wert von etwa 41 Dollar, hat heute einen geschätzten Wert von fast 1 Milliarde Dollar. Inzwischen steht der Tag als Symbol für die Entwicklung von Bitcoin von einem Nischenexperiment zum Herzstück der aufkommenden Finanzinnovation.

Die diesjährigen Veranstaltungen zielen darauf ab, die globale Krypto-Community zu vernetzen und bieten Enthusiasten, Händlern und Neueinsteigern gleichermaßen die Gelegenheit, sich über die Entwicklung von Bitcoin und die Zukunft der dezentralen Finanzwelt auszutauschen. Die Events bieten eine Kombination aus informellem Networking und lehrreichen Diskussionen, die die wachsende Relevanz von Bitcoin in einer sich verändernden Wirtschaftslandschaft unterstreichen.

"Jedes Jahr feiern wir den Bitcoin Pizza Day als Erinnerung daran, wie weit es diese Branche gebracht hat - von 10.000 BTC im Wert von nur 40 Dollar bis hin zu 1 Milliarde Dollar. Er steht für den Gipfel des Erfolgs eines jeden Finanzinstruments überhaupt in der Geschichte. Wir bei Bitget betrachten diesen Anlass als einen der schönsten Tage, um uns mit der Community auszutauschen und über die unglaubliche Reise zu reflektieren, die wir alle miterlebt haben", so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Indem Bitget Veranstaltungen in verschiedenen Regionen wie Afrika, Lateinamerika, Europa und Asien organisiert, zeigt das Unternehmen seine Unterstützung für lokale Krypto-Communities und ermutigt eine breitere Beteiligung an der sich entwickelnden Kryptowelt. Solche Events verdeutlichen, dass die Geschichte von Bitcoin global und grenzüberschreitend Bedeutung hat. Initiativen wie diese rufen die Prinzipien in Erinnerung, die die Umsetzung von Krypto-Innovationen, Widerstandsfähigkeit und gemeinsamen Visionen weiter vorantreiben werden.

