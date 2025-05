Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Hamburg, 21. Mai 2025 - Neuer Name, bewährter Investmentansatz: Der Aramea Rendite Global Nachhaltig des Hamburger Vermögensverwalters Aramea Asset Management heißt ab sofort Aramea Kaizen. Die Anlagestrategie des flexiblen Anleihefonds ändert sich hingegen nicht: Das Portfoliomanagement um Felix Herrmann und Christian Bender investiert unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und verfolgt dabei einen aktiven Investmentansatz. Dabei steht ihnen das gesamte Anleihespektrum zur Verfügung - von Unternehmens-, Nachrang-, Wandel-, Staats- und Covered Bond- über inflationsindexierte bis hin zu Emerging-Markets-Anleihen. Das Management des Fonds agiert unabhängig von einer Benchmark. "Der ursprüngliche Name schien uns nach einiger Zeit zu lang und sperrig. Deshalb haben wir uns auf die Suche nach einem frischen neuen Namen gemacht", erläutert Herrmann. Die Wahl fiel schließlich auf Aramea Kaizen. Das Wort kommt aus dem japanischen und heißt frei übersetzt "Veränderung zum Besseren". Die Kaizen-Methode ist eine Lebens- und Arbeitsphilosophie, die ihren Ursprung in der japanischen Fertigungstechnik hat. Herrmann erläutert: "Ziel von Kaizen ist es, mit vielen kleinen Schritten und Verbesserungen langfristig große unternehmerische Erfolge zu erzielen. Wir finden, diese Philosophie passt sehr gut zu unserem Investmentansatz in dem Fonds. Dieser kombiniert nicht nur das Beste von Arameas Rentenportfoliomanagement. Er ist deshalb so erfolgreich, weil es die vielen kleinen Dinge in jedem einzelnen Segment des Rentenmarktes sind, die wir im Auge haben. Diese machen die Performance aus." Mit der Umbenennung soll die bewährte Anlagestrategie des Fonds besser widergespielt werden. Der Aramea Kaizen wurde 2021 aufgelegt und hat seither eine Performance von 4,38 Prozent erzielt. Über die vergangenen drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei 11,81 Prozent. Er ist in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Über die Aramea Asset Management AG Die Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 33-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



