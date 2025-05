Die neueste AV-Produktreihe von Samsung Electronics Co., Ltd. für 2025 wird ab dem 26. Mai erhältlich sein. Um die Markteinführung und die Leistungsfähigkeit von Samsung Vision AI zu feiern, veranstaltete Samsung die Veranstaltung "The Home of Vision", bei der die Leistungsfähigkeit von KI in den Bereichen Filme, Gaming und Sport vorgestellt wurde.

Eröffnungsbereich von The Home of Vision, unterstützt durch Samsung Vision AI

Die Veranstaltung "Home of Vision" war ein beeindruckendes Erlebnis, das die Vision von Samsung zum Leben erweckte, Fernseher von Bildschirmen zu intelligenten Smart-Home-Begleitern zu entwickeln, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen und zum Mittelpunkt Ihres Zuhauses werden.

Jose Barreiro-Lopez, Vice President TV und AV bei Samsung Europe, erklärte: "Samsung ist seit 19 Jahren in Folge weltweit die Nummer 1 bei Fernsehern. In diesem Jahr verwandeln wir unsere Fernseher in einen echten KI-gestützten Begleiter, der dafür konzipiert ist, das Herzstück jedes Zuhauses zu werden.

Unsere Veranstaltung präsentiert die Vielfalt unseres TV-Sortiments mit dem Versprechen, jedes Home Entertainment zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie in einen Kinofilm eintauchen, Ihre Lieblingssportmannschaft anfeuern oder mit Ihren Freunden eine Gaming-Session genießen unsere Fernseher sind für jedes Erlebnis ausgelegt, und Samsung Vision AI hebt sie auf ein neues Niveau."

Entdecken Sie das volle Potenzial von Vision AI für Ihr Zuhause

Die Veranstaltung "The Home of Vision" umfasste immersive, interaktive Bereiche, in denen die beliebtesten TV-Freizeitbeschäftigungen der Verbraucher Gaming, Filme und Sport präsentiert wurden. Dabei wurde gezeigt, wie Samsung Vision AI nicht nur die Bild- und Tonqualität dieser Erlebnisse verbessert, sondern auch neue Möglichkeiten schafft, sie zu genießen.

Ein Heimkino lässt legendäre Filmszenen dank leistungsstarker KI-Bildoptimierung mit beeindruckender Klarheit und Tiefe neu aufleben. Mit einer vielfältigen Auswahl an Filmgenres analysieren fortschrittliche KI-Technologien den Inhalt und Ihre Umgebung, um das Bild automatisch anzupassen und Ihr Erlebnis weiter zu verbessern.

Das Filmerlebnis wird durch AI Sound ergänzt. Durch die Analyse der akustischen Eigenschaften Ihres Raumes passt es den Klang dynamisch an und erzeugt einen satten, räumlichen Klang, der Sie umgibt. Die Audioleistung der neuen Produktreihe wurde verbessert und ist ideal, um in einen Film oder eine Fernsehserie einzutauchen. AI Sound funktioniert in Kombination mit der neuesten Soundbar-Reihe der Q-Serie von Samsung, die sich über Q-Symphony nahtlos in die Fernseher integrieren lässt und sich ideal für Kinoqualität zu Hause eignet.

Die Sports Zone demonstriert, wie sich Samsung Vision AI intelligent an Ihre Bildschirmeinstellungen und die von Ihnen angesehenen Inhalte anpasst und so jedem Sportfan ein wirklich personalisiertes Erlebnis bietet.

Mit AI Motion Enhancer Pro werden Inhalte mit niedriger Auflösung geschärft, Unschärfen und Bildverzerrungen reduziert, sodass Ihr Fernseher sich an die Sportarten anpassen kann, die Sie gerne sehen. Bei schnellen Sportarten wie Fußball verfolgt AI Motion Enhancer Pro intelligent die Bewegung des Balls und verbessert die Auflösung in Echtzeit. So wird jeder Moment gestochen scharf und klar wiedergegeben und Sie haben das Gefühl, live im Stadion zu sein.

Für Gamer kann Samsung Vision AI eine bahnbrechende Neuerung darstellen eine immersive, von E-Sport inspirierte Umgebung mit QLED 4K QN90F-Displays und dynamischer Beleuchtung, die ein fesselndes und atmosphärisches Erlebnis schafft und Funktionen präsentiert, die in Echtzeit auf das Gameplay reagieren.

Der AI Auto Game Mode erkennt automatisch Spieletitel und Genres und passt die Einstellungen entsprechend an, um ein Erlebnis der nächsten Generation zu bieten. Spieler müssen ihre Einstellungen somit nicht mehr manuell anpassen. Wenn Sie ein Fan von RTS-Spielen sind und zu einem FPS wechseln möchten, passt sich der AI Auto Game Mode in Echtzeit an, sodass Sie keinen Schuss verpassen.

Dank Samsung Vision AI bieten die neuesten Samsung Fernseher ein Fernseherlebnis der nächsten Generation mit branchenführender Quantum Dot-Technologie, die lebendige, naturgetreue Bilder für ein unvergessliches Fernseherlebnis liefert. Die Glare-Free-Technologie von Samsung, die nun in ausgewählten Neo QLED- und OLED-Modellen verfügbar ist, reduziert Reflexionen und sorgt gleichzeitig für tiefe Schwarztöne und scharfe Bilder selbst in hellen Räumen. Ein neues Antireflexmaterial gewährleistet eine beeindruckende Bildqualität bei allen Lichtverhältnissen.

Modelle wie der HW-Q990F und der HW-Q930F bieten einen dreidimensionalen Surround-Sound mit Unterstützung für Dolby Atmos und DTS:X und sorgen so für ein überragendes Klangerlebnis.

Die folgenden Modelle aus der AV-Produktreihe 2025 sind ab dem 26.Mai 2025 erhältlich:

Neo QLED 8K TVs: ab 3.499

Neo QLED 4K TVs: ab 1.099

OLED-Fernseher: ab 1.549

QLED 4K Fernseher: ab 749

Crystal UHD: ab 469

The Frame: ab 1.349 (ab 43 Zoll)

Q-series Soundbars: ab 549

B-series Soundbars: ab 119

Weitere Informationen zum aktuellen TV-Angebot mit Samsung Vision AI finden Sie unter www.samsung.com

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mit innovativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen definiert die Welt der Fernseher, Smartphones, tragbaren Geräte, Tablets, Haushaltsgeräte, Netzwerksysteme sowie Speicher-, System-LSI-, Foundry- und LED-Lösungen neu und bietet durch sein SmartThings-Ökosystem und die offene Zusammenarbeit mit Partnern ein nahtloses vernetztes Erlebnis. Die neuesten Nachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unter https://news.samsung.com.

