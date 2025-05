© Foto: Boris Roessler/dpa

Die Europäische Zentralbank hat in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht vor einer gefährlichen Schere zwischen den Erwartungen der Märkte und den realen Risiken in der Weltwirtschaft gewarnt.Trotz geopolitischer Spannungen, wachsender Handelshindernisse und unsicherer Konjunkturaussichten zeigen sich Kredit- und Aktienmärkte weiter erstaunlich robust. Für die EZB sei dies ein Warnsignal. Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 legte in den vergangenen vier Wochen zweistellig zu, obwohl die Zollproblematik noch lange nicht vom Tisch zu sein scheint: Trotz der vorausgegangenen Rückgänge seien die Aktienbewertungen nach wie vor hoch, während die Kreditspreads nicht mit dem zugrunde …