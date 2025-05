Werner & Mertz, bekannt durch die Reinigungsmittel der Marke "Frosch", stellt zusammen mit dem Logistikdienstleister TST seinen ersten Shuttle-Verkehr auf E-Lkw um. Ein E-Lkw von Scania verbindet das Werk am Hauptsitz von Werner & Mertz in Mainz mit dem Lagerstandort von TST in Worms. Drei Touren am Tag werden mit dem E-Truck abgewickelt, wobei die Strecke jeweils 67 Kilometer beträgt. Bei dem Modell handelt es sich um eine Sattelzugmaschine vom ...

