Der Gesundheitsriese UnitedHealth steht unter massivem Druck: Laut Medienberichten zahlte die Konzern-Tochter Optum heimlich Boni an Pflegeheime, um Krankenhausüberweisungen zu vermeiden. Die Enthüllung fällt in eine Phase wachsender Kritik an dem Dow-Jones-Konzern. DER AKTIONÄR blickt auf die Fakten, beleuchtet Hintergründe und verrät was Anleger jetzt wissen müssen.Ein exklusiver Bericht des Guardian bringt UnitedHealth erneut in die Schlagzeilen: Demnach zahlte der Konzern heimlich finanzielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...