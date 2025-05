Das Patent festigt die Führungsposition von Sutherland im Bereich KI-gestützte Sicherheit und ermöglicht es Unternehmen, durch sichere Remote-Arbeit erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig die Compliance in regulierten Branchen zu gewährleisten.

Sutherland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Business und digitale Transformation, hat vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) ein Patent für Sutherland Sentinel AI® erhalten. Diese innovative, KI-gestützte Datenschutzplattform definiert Compliance, Datensicherheit und Risikomanagement für die heutigen Remote- und Hybrid-Arbeitsumgebungen neu.

Sentinel AI bietet Echtzeit-Sicherheit und verbessert bestehende Lösungen zum Schutz sensibler Daten an verteilten Arbeitsplätzen bei gleichbleibender Produktivität. Die Plattform ermöglicht sichere Fernoperationen und die Bearbeitung von Daten in Echtzeit für führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Telekommunikation und Gesundheitswesen und schützt sensible Informationen für Millionen von Nutzern und Milliarden von Transaktionen weltweit.

Der patentierte Sentinel AI® Shield nutzt KI-gestützte dynamische Datenmaskierung, um sensible Informationen innerhalb von Anwendungen zu schützen, wodurch kostspielige Neuprogrammierungen oder Änderungen an der Backend-Infrastruktur entfallen. Algorithmen für maschinelles Lernen passen Maskierungsregeln automatisch an die Datenschutz-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen jedes Unternehmens an.

In Kombination mit Sentinel AI® Vision, das Gesichtserkennung und Umgebungsmerkmale nutzt, um die Einhaltung von Vorschriften in Echtzeit zu überwachen, trägt die Plattform zum Aufbau eines robusten Zero-Trust-Frameworks für Remote-Betriebsabläufe bei.

"Unternehmen sollten nicht zwischen schneller Skalierung und Sicherheit wählen müssen", erklärte Doug Gilbert, Chief Information Officer und Chief Digital Officer bei Sutherland. "Mit Sentinel AI verändern wir die Spielregeln wir machen Compliance und Datenschutz nahtlos, intelligent und für eine digitalisierte Welt konzipiert."

Praxisnahe Ergebnisse mit Sentinel AI®

In verschiedenen Branchen erzielt Sentinel AI bereits messbare Erfolge. Ein globaler Finanzdienstleister nutzte Sentinel AI® Shield, um über 2 Millionen Kundeninteraktionen zu sichern und die sichere Bereitstellung in über 40 Unternehmensanwendungen zu beschleunigen. Dadurch konnten die Bereitstellungszeiten für Audits verkürzt und 80 der Bandbreite für KMU freigesetzt werden.

Ein führendes US-Telekommunikationsunternehmen hat die Plattform implementiert, um die Einhaltung der FCC-Vorschriften zu verbessern. Das Unternehmen implementierte eine Datenmaskierung auf Feldebene ohne Codeänderungen und ermöglichte Sicherheitsupdates am selben Tag durch eine zentralisierte Verwaltung.

Im Gesundheitswesen hat Sentinel AI® Vision einem nationalen Anbieter dabei geholfen, die Audit-Erwartungen zu übertreffen, die Zeit für die Überwachung um 40 % zu reduzieren und durch automatisierte Berichterstellung und Echtzeit-Risikoerkennung den Personalaufwand für Audits um das 50-Fache zu senken

Für Branchen, in denen Datenschutz unverzichtbar ist, bietet Sentinel AI nachweisbare Vorteile:

Robuste Compliance Eliminiert regulatorische Strafen und minimiert Risiken bei der Remote-Arbeit dank eines Compliance-orientierten Frameworks, das sich an verschiedene Branchen und regulatorische Anforderungen anpassen lässt.

Eliminiert regulatorische Strafen und minimiert Risiken bei der Remote-Arbeit dank eines Compliance-orientierten Frameworks, das sich an verschiedene Branchen und regulatorische Anforderungen anpassen lässt. Produktivität in großem Maßstab Reduziert den Audit-Arbeitsaufwand und ermöglicht es Teams, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.

Reduziert den Audit-Arbeitsaufwand und ermöglicht es Teams, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Nachweisliche Kosteneinsparungen Reduziert den Überwachungsaufwand für Vorgesetzte um bis zu 90 %, was zu jährlichen Einsparungen in Millionenhöhe führt.

Reduziert den Überwachungsaufwand für Vorgesetzte um bis zu 90 %, was zu jährlichen Einsparungen in Millionenhöhe führt. Ständige Sicherheit Kontinuierliche Überwachung mit KI-gestützter Schwärzung, damit Compliance stets gewährleistet ist.

Sutherland Sentinel AI® ist eine der neuesten Ergänzungen des wachsenden Portfolios patentierter Innovationen von Sutherland. Mit über 200 einzigartigen Erfindungen in den Bereichen KI, Automatisierung und anderen wichtigen Technologien baut Sutherland seine Führungsposition im Bereich Technologie und geistiges Eigentum in der digitalen Transformation weiter aus.

Über Sutherland

Künstliche Intelligenz. Automatisierung. Cloud-Engineering. Erweiterte Analyse.

Dies sind für Unternehmen die Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Für uns sind sie unsere Kernkompetenz.

Wir arbeiten mit globalen Kultmarken zusammen. Wir bieten ihnen ein einzigartiges Wertversprechen durch marktführende Technologien und exzellente Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei das Digital Engineering die Grundlage für schnelle Innovationen und skalierbare Geschäftstransformationen.

Wir haben über 200 einzigartige Erfindungen im Rahmen mehrerer Patente in den Bereichen KI und andere aufstrebende Technologien entwickelt. Durch die Nutzung unserer fortschrittlichen Produkte und Plattformen treiben wir die digitale Transformation in großem Maßstab voran, optimieren kritische Geschäftsabläufe, erfinden Erfahrungen neu und leisten Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Lösungen, die alle über ein nahtloses "As-a-Service"-Modell bereitgestellt werden.

Wir bieten jedem Unternehmen neue Schlüssel für seine Geschäfte, die Menschen, mit denen es zusammenarbeitet, und die Kunden, die es bedient. Mit bewährten Strategien und agiler Umsetzung ermöglichen wir nicht nur Veränderungen wir schaffen digitale Ergebnisse.

Sutherland

digital outcomes.

