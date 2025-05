Krypto News: 40 % aller Bitcoin werden in den USA gehalten

Die USA spielen im globalen Krypto-Markt schon lange eine zentrale Rolle, doch das tatsächliche Ausmaß ihres Einflusses überrascht selbst Branchenkenner. Neue Daten zeigen: Rund 40 % aller existierenden Bitcoin befinden sich in amerikanischem Besitz.

Die USA sind mit Abstand der größte Bitcoin-Holder

Dass die USA ein Krypto-Hotspot und einer der größten Krypto-Holder weltweit sind, war ja bereits bekannt. Doch was für einen großen Anteil an allen Bitcoins in US-Händen liegt, ist doch schon sehr überraschend, wenn man bedenkt, dass Bitcoin global nachgefragt wird und in Ländern wie El Salvador sogar ein offizielles Zahlungsmittel ist. Neuen Daten von der Analysefirma River zufolge ist es so, dass die USA mit Abstand die dominierende Kraft in Bitcoin-Holdings sind. Den Daten zufolge halten US-Investoren und US-Firmen nämlich circa 40 % aller Bitcoins. Von einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen $ liegen damit über 790 Milliarden $ in US-amerikanischen Händen.

Doch nicht nur in dieser Metrik liegen die USA ganz vorne. Wenn es um das Funding von neuen Krypto-Projekten geht, gehen nämlich sogar über 80 % auf die USA zurück, während es beim Venture-Funding immerhin 70 % sind. Außerdem nehmen die USA auch einen ganz massiven Teil am Krypto-Mining ein. In den USA gibt es über 40 Bitcoin-Mining-Zentren, die über 10 Megawatt an Produktionsleistung haben und damit für 36 % der globalen Hashrate verantwortlich sind. Somit wurden bereits Bitcoins im Wert von 42,6 Milliarden $ seit 2021 in den USA gemined. Dem gegenüber stehen 30 Milliarden $, die seit 2021 in Bitcoin-Mining in den USA investiert wurden.

LATEST: According to River roughly 40% of the global Bitcoin supply is held by American citizens and American companies. pic.twitter.com/wZShH8nyWd - Cointelegraph (@Cointelegraph) May 20, 2025

Neben dem Bitcoin-Mining liegen die USA zudem auch in Sachen Regierungs-Holdings an Bitcoin im globalen Vergleich ganz vorn. Den Daten von River zufolge hält die US-Regierung derzeit knapp 200.000 Bitcoins. Damit liegt sie deutlich vor Platz 2, der vom Vereinigten Königreich mit 61.000 Bitcoins eingenommen wird. Weit abgeschlagen ist im Vergleich China, dessen Regierung nur 15.000 Bitcoins hält.

Das Defizit in Sachen Government-Holdings könnte in Zukunft dabei noch deutlich größer werden. Schließlich hat die krypto-freundliche Trump-Regierung bereits mit der Einrichtung einer nationalen Krypto-Reserve begonnen, die Bitcoins im Milliardenwert enthalten soll. Somit ist damit zu rechnen, dass die US-Regierung im weiteren Jahresverlauf selbst beginnen wird, Bitcoins zu akkumulieren.

Zudem haben bereits zahlreiche US-Bundesstaaten und auch US-Unternehmen angekündigt, eigene Bitcoin-Reserven einrichten zu wollen beziehungsweise Bitcoin, als strategisches Reserve-Asset in ihre Balance Sheet aufzunehmen. Diese Entwicklungen kombiniert mit den bereits beachtlichen Zahlen in Sachen Bitcoin-Holdings machen Amerika also ganz klar zur globalen Bitcoin-Superpower.

USA als Krypto-Hotspot in Zukunft noch relevanter

In Zukunft sollten Anleger also wahrscheinlich noch mehr darauf achten, wie es um die US-Wirtschaft steht und was potenzielle neue Regierungen in Zukunft in Sachen Kryptowährungen planen. Auf Bitcoins Kurs selbst kann diese voranschreitende Bitcoin-Adaption in den USA natürlich nur einen positiven Einfluss haben.

Bereits heute wird BTC ja wieder bei über 106.000 $ und damit nur marginal unter seinem bisherigen Allzeithoch von 109.100 $ gehandelt. Viele Analysten halten es nun nur noch für eine Frage der Zeit, bis ein neues Allzeithoch erreicht wird, und für den weiteren Jahresverlauf sehen die Prognosen ja noch deutlich höhere Kurse voraus. Bis 2030 oder 2035 gehen Prognosen dann teils ja sogar von Rallyes in Richtung 500.000 $ oder sogar 1 Million $ pro BTC aus.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k's are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.



I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned… - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2025

Von einem solchen Boom könnte dabei natürlich nicht nur Bitcoin selbst, sondern vor allem auch junge Altcoin-Projekte profitieren, die sich heute noch am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

Bitcoin Bull ist heute interessant für alle Bitcoin-Bullen

Ein spannendes Beispiel für einen solchen Coin stellt dabei heute unter anderem BTCBULL dar. Hierbei handelt es sich nämlich um einen neuen Bitcoin Meme Token, mit dem Anleger sozusagen eine Wette auf einen Bitcoin Bull Run eingehen können sollen. In Anbetracht der derzeit so guten Kursentwicklung von BTC ist BTCBULL dabei immer gefragter bei Anlegern, die nach Investments in junge, vielversprechende Coins suchen.

Quellle: Btcbulltoken.com

Mit dem BTCBULL-Kauf qualifiziert man sich nämlich automatisch für BTC AirDrops, die in Zukunft an alle Coin Holder ausgeschüttet werden sollen. Der Clou: Die AirDrops sind an Bitcoins Kursentwicklung gekoppelt, und den ersten AirDrop soll es erst dann geben, wenn Bitcoin erstmalig die 150.000-$-Marke geknackt hat. Somit geht man mit dem BTCBULL kaufen also sozusagen eine indirekte Wette auf einen Bitcoin Boom in Zukunft ein. Sollte eine solche Rallye stattfinden, könnten Coin Holder hier maximal profitieren. Falls die Rallye jedoch ausbleibt, verfällt auch ein großer Teil der Utility von BTCBULL.

Jetzt in BTCBULL investieren

Spannend für Anleger ist nun, dass der Coin sich gerade wirklich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und vor dem ersten offiziellen Börsenlisting befindet. So kann BTCBULL heute nämlich nur über die offizielle Website des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Bull für den rabattierten Festpreis von 0,002525 $ gekauft werden, und hier kamen bis heute bereits über 6 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Die im Presale gekauften Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 68 % gestaked werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.