Bitcoin schafft neuen höchsten Daily Close bei 106.800 $

Nachdem der BTC-Kurs in den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen ist, gelang dem Marktführer nun ein historischer Meilenstein: Er schloss den gestrigen Handelstag mit einem neuen Allzeithoch beim Daily Close, bei exakt 106.800 $. Doch was bedeutet dieser Rekordabschluss konkret für Anleger und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass schon bald ein neues absolutes Hoch erreicht wird?

Bitcoin schloss den gestrigen Tag auf dem höchsten Stand jemals ab

Bitcoin hat ja wirklich ein paar turbulente letzte Wochen hinter sich. Nachdem es zwischen Januar und April noch zu einer massiven Entwertung und einem Rückfall vom Allzeithoch bei 109.100 $ auf nur noch 75.000 $ gekommen war, folgte darauf in den letzten sechs Wochen eine massive Erholungsrallye. In drei impulsiven Kurssprüngen trieben die Bitcoin-Bullen den Wert zunächst auf 85.000 $, später auf 95.000 $ und zuletzt auf 105.000 $ in die Höhe. Jetzt scheint Bitcoin auch aus der Konsolidierung um das 105.000-$-Niveau auszubrechen und wird heute bereits bei 106.000 $ gehandelt.

Dabei erreichte BTC innerhalb der letzten 24 Stunden bereits wieder seinen höchsten Stand seit der Allzeithoch-Rallye, und um 8:30 Uhr deutscher Zeit wurde BTC bereits wieder bei 108.000 $ gehandelt. Über Nacht gelang BTC dabei ein wichtiger Meilenstein: Es kam zum höchsten Daily Close, den Bitcoin jemals erlebt hat.

Betrachtet man den Chart von Bitcoin als Candle Chart im Ein-Tages-Timeframe, so gab es nämlich noch keine Ein-Tages-Kerze, die jemals über 106.000 $ schließen konnte. Das änderte sich jedoch in dieser Nacht, als es zu einem Rekord-Daily-Close bei knapp über 106.800 $ kam. Somit hat Bitcoin zumindest in diesem Bezug bereits ein neues Allzeithoch erreicht.

Gleichzeitig ist seine Marktkapitalisierung nun bereits wieder auf 2,1 Billionen $ gestiegen, während das Handelsvolumen innerhalb der letzten 24 Stunden bei soliden 50 Milliarden $ lag. Die Frage, die sich viele Anleger jetzt stellen, ist natürlich, ob es bald auch beim Bitcoin-Kurs selbst zu einem neuen Allzeithoch kommen könnte.

Neues Allzeithoch in Sicht?

Die Chancen dafür scheinen in Anbetracht der aktuellen Situation so gutzustehen wie lange nicht mehr. Schließlich befindet sich BTC jetzt bereits seit über einem Monat in einem Aufwärtstrend, und getreu dem Motto "the trend is your friend" scheint eine Fortsetzung dieses Aufwärtsmomentums das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Außerdem befindet sich BTC aktuell nur noch wenige Prozentpunkte und einen kleinen, positiven Impuls vom Erreichen eines neuen Allzeithochs entfernt.

Die kleinste positive Implikation für den Krypto-Markt, wie etwa neue positive Wirtschaftsdaten aus den USA oder neue positive Nachrichten in Sachen Bitcoin-Adaption, könnten ausreichen, um den Preis erstmals auf 110.000 $ in die Höhe zu treiben.

So gibt es ja auch zahlreiche fundamentale Entwicklungen, die Bitcoin im weiteren Jahresverlauf zugutekommen könnten. In den USA wird beispielsweise mit Hochdruck an der Einrichtung einer nationalen Krypto-Reserve gearbeitet, und auch zahlreiche US-Bundesstaaten wollen eigene Bitcoin-Reserven eröffnen. Das dürfte die Kaufnachfrage nach BTC in den kommenden Monaten signifikant in die Höhe treiben und auch für Privatanleger ein positives Signal darstellen.

Aufgrund der positiven Entwicklungen in Sachen Krypto-Adaption gehen viele Analysten ja sogar noch von deutlich höheren Bitcoin-Kursen im weiteren Jahresverlauf aus, wobei die Überschreitung der 110.000-$-Marke nur das erste Kursziel einer noch deutlich größeren Rallye wäre. Experten wie Robert Kiyosaki sehen den Bitcoin-Kurs bis Ende des Jahres einem X-Post zufolge ja sogar bei 180.000-200.000 $.

BITCOIN is $84k today. Strongly believe Bitcoin will reach $180k to $200k in 2025.



What do you think? - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 20, 2025

Von einem solchen Boom könnten dann natürlich auch alle Krypto-Projekte profitieren, die auf den Bitcoin-Hype spekulieren und für Bitcoin-Bullen konzipiert sind.

Viele Bitcoin-Bullen setzen jetzt auf BTCBULL

Ein interessantes Beispiel für ein solches Projekt stellt heute unter anderem Bitcoin Bull mit seiner eigenen Kryptowährung BTCBULL dar. Hier bietet sich Anlegern gerade noch eine spannende Einstiegsmöglichkeit, da sich der Coin heute noch im sogenannten Presale befindet. Dementsprechend wurde er noch nicht an Krypto-Börsen gelistet, sondern ist derzeit nur über die offizielle Website von Bitcoin Bull im Vorverkauf erhältlich.

Hier wird BTCBULL gerade für 0,00252 $ verkauft, und bis heute kam so bereits deutlich über 6 Millionen $ an Funding für das Projekt zusammen. Die im Presale gekauften Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 68 % gestaked werden.

Das Interessanteste an Bitcoin Bull dürfte jedoch sein, dass sich das Projekt an alle Bitcoin-Enthusiasten richtet und diese hier sozusagen eine indirekte Wette auf den Bitcoin-Boom eingehen können sollen. Tatsächlich qualifiziert man sich mit dem BTCBULL-Kauf nämlich automatisch für Bitcoin-AirDrops, die in Zukunft an alle Coin-Holder ausgeschüttet werden sollen. Die AirDrops sind sozusagen eine indirekte Wette auf einen Bitcoin-Boom, da sie an Bitcoins Wertentwicklung gekoppelt sind. AirDrops wird es nämlich nur dann geben, wenn es Bitcoin schafft, die 150.000-$-Marke, die 200.000-$-Marke und die 250.000-$-Marke zu knacken. Schafft er das nicht, gehen Anleger leer aus. Falls eine Rallye aber gelingt, könnten BTCBULL-Holder sozusagen gleich mehrfach von einem BTC-Boom profitieren.

Im Angesicht der immer positiveren Kursentwicklung von Bitcoin interessieren sich nun natürlich mehr und mehr Investoren für ein Investment in BTCBULL, was sich auf den Kurs des Coins selbst positiv auswirken könnte, sobald er nach dem Ende des Presales auf Krypto-Börsen gelistet wird.

