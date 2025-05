wO Börsenlounge: Palo Alto | Pony AI | Nebius - die vier heißesten Aktien des Monats

D-Wave Quantum, CoreWeave, Nebius und Pony AI haben im Mai ordentlich Gas gegeben. Können Anleger noch auf den Zug aufspringen oder sollten Sie lieber einen Rücksetzer abwarten? Der DAX hat die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten vorerst nicht halten können. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag erstmals in seiner Geschichte diese Schwelle überschritten hatte, notiert er zur Wochenmitte wieder darunter. Zur Mittagszeit liegt das Börsenbarometer rund 0,5 Prozent im Minus bei 23.914 Punkten. Nach der beeindruckenden 30-Prozent-Rally innerhalb von nur sechs Wochen zeigen sich nun Ermüdungserscheinungen. Marktteilnehmer werten den Rücksetzer als technische Gegenbewegung in einem …

