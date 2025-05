Hamburg (ots) -SOCOTEC Deutschland bündelt seine Expertise unter einer gemeinsamen Marke. Mit den Unternehmenseinheiten SOCOTEC Ingenieure, SOCOTEC Building Solutions und SOCOTEC Kampfmittelbergung wird eine klare Unternehmensstruktur unter einer gemeinsamen Marke geschaffen.Um die Stärken der einzelnen Einheiten weiter zu bündeln und unternehmensübergreifend auf dem Markt Präsenz zu zeigen, erfolgt ab sofort die Umfirmierung folgender zum Unternehmensverbund SOCOTEC Deutschland gehörenden Unternehmen:ZPP INGENIEURE AG wird zu SOCOTEC Ingenieure AGCANZLER GmbH wird zu SOCOTEC Building Solutions GmbHSOCOTEC Testing GmbH wird zu SOCOTEC Kampfmittelbergung GmbH"Der Auftritt unter einer gemeinsamen Marke ist Ausdruck unseres gemeinsamen Willens, uns als Unternehmensverbund zukunftsfähig aufzustellen. Er spiegelt wider, wofür SOCOTEC Deutschland steht: die Bündelung von Expertenwissen über den gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur, Immobilien und Bauwerken sowie Umwelt hinweg. Unsere Teams denken ganzheitlich, handeln verantwortungsbewusst und orientieren sich an höchsten Qualitätsstandards - mit einem klaren Bekenntnis zur ökologischen Verantwortung. Das stärkt unsere Identität als SOCOTEC in Deutschland und fördert Orientierung und Vertrauen. Ich freue mich, diesen Weg gemeinsam mit unseren 1.400 Mitarbeitenden zu gehen und die nächste Entwicklungsphase aktiv zu gestalten", so Ludger Speier, CEO SOCOTEC Deutschland.ZPP INGENIEURE AG wird zu SOCOTEC INGENIEURE AGZPP INGENIEURE, seit 2017 zum Unternehmensverbund SOCOTEC Deutschland gehörend, stehen für jahrzehntelange Expertise im Ingenieurwesen, insbesondere bei der Planung, Prüfung und Beratung in den Geschäftsbereichen Infrastruktur, Energie und Industrie und Hochbau. Die Umfirmierung in SOCOTEC Ingenieure ist ein konsequenter Schritt, um diese Expertise künftig unter einem klaren, innerhalb der Gruppenstruktur eingebetteten Namen sichtbar zu machen."Mit der Umfirmierung und damit dem neuen Namen positionieren wir uns und unsere Kernkompetenzen deutlich stärker innerhalb von SOCOTEC Deutschland. Als SOCOTEC Ingenieure stehen wir unseren Auftraggebern auch weiterhin als "Spezialisten mit dem Blick für's Ganze" und als verlässliche Partner für alle Fragen des Bauingenieurwesens zur Seite. Mit dem Auftritt unter einer Marke wollen wir uns zukunftssicher aufstellen und die innerhalb des Unternehmensverbunds vorhandenen Kompetenzen stärker nutzen. Damit stärken wir unser Potential, Leistungen gesamtheitlich und interdisziplinär zu erbringen, um für unsere Kunden das beste Ergebnis für ihr Projekt erreichen zu können", unterstreicht Martin Schmitz, Vorstand der SOCOTEC Ingenieure.CANZLER GMBH wird zu SOCOTEC Building Solutions GmbHSeit 2008 bringt CANZLER seine fachlichen Kompetenzen in den Bereichen Architektur, Technische Gebäudeausrüstung, Generalplanung, Faciltiy Managment Consulting, Immobilienberatung und Projektsteuerung in den Unternehmensverbund SOCOTEC Deutschland ein. In interdisziplinären Teams aus Ingenieuren, Architekten, FM-Consultants und Immobilienökonomen übernimmt CANZLER dabei anspruchsvolle Beratungs-, Planungs- und Steuerungsaufgaben für komplexe Bau- und Immobilienprojekte. Mit der Umfirmierung zu SOCOTEC Building Solutions werden die lösungsorientierten Kompetenzen rund um den Lebenszyklus von Gebäuden jetzt auch im Namen deutlich."Die Umfirmierung ist Ausdruck unserer Ausrichtung, unserer Leistungen und fügt sich organisch in der Gesamtstruktur des Unternehmensverbunds ein. In SOCOTEC Building Solutions fließen unsere über 60-jährige Erfahrung und Kompetenz in der Beratung, Planung und Steuerung in Bau- und Immobilienprojekten ein. Mit dem neuen Namen schaffen wir uns ein klares Profil innerhalb der deutschen Gruppe und können unsere zukünftige Entwicklung als nachhaltiges und verantwortungsvolles Unternehmen weiter vorantreiben", erläutert Andreas Masiorek, Geschäftsführer SOCOTEC Building Solutions.Expertisenbündelung in der SOCOTEC KampfmittelbergungAuch im Bereich der Kampfmittelbergung setzt SOCOTEC Deutschland auf eine klare und einheitliche Struktur. Mit der Umfirmierung der SOCOTEC Testing GmbH in die SOCOTEC Kampfmittelbergung GmbH werden die bestehenden Kompetenzen verknüpft und unter einem Namen sichtbar gemacht. In dieser Unternehmenseinheit vereint SOCOTEC die Expertise der SCHOLLENBERGER Kampfmittelbergung Deutschland GmbH und der SCHOLLENBERGER Kampfmittelbergung Österreich GmbH, die gemeinsam ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um die Kampfmittelbergung abdecken.Mit Wirkung zum 1. April 2025 führen Tanja Lange und Sven Bartholomäus als neue Geschäftsführung die strategische und operative Weiterentwicklung der SCHOLLENBERGER Kampfmittelbergung in Deutschland fort. "Als SCHOLLENBERGER Kampfmittelbergung sind wir Teil der deutschen SOCOTEC Gruppe und bringen unsere Leistungen und Expertise gezielt in das gemeinsame Netzwerk ein - mit dem Anspruch, die Kampfmittelbergung in Deutschland aktiv mitzugestalten und einen Beitrag zu Sicherheit und Zukunftsfähigkeit auf diesem Gebiet zu leisten", so Sven Bartholomäus, Geschäftsführer SCHOLLENBERGER Kampfmittelbergung.Als eine der wichtigsten Länderplattformen innerhalb der SOCOTEC Gruppe leistet SOCOTEC Deutschland mit dem Auftritt unter einer Marke einen wichtigen Beitrag zur internationalen Wachstumsstrategie: "Mit der Einführung einer einheitlichen Marke innerhalb von SOCOTEC Deutschland haben wir einen bedeutenden Schritt innerhalb unserer internationalen Gruppenstrategie vollzogen. Damit stärken wir die Sichtbarkeit, Effizienz und Anschlussfähigkeit einer unserer wichtigsten Länderplattformen sowohl in Bezug auf die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe als auch im internationalen Marktumfeld. SOCOTEC Deutschland nimmt eine zentrale Rolle ein, wenn es darum geht, europaweit integrierte und zukunftsorientierte Lösungen anzubieten. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein, den wir gemeinsam erreicht haben und den wir in Zukunft konsequent weiterverfolgen werden", betont Hervé Montjotin, CEO der SOCOTEC Gruppe.SOCOTEC DEUTSCHLANDSOCOTEC Deutschland steht für die einzigartige Bündelung von Expertenwissen im gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur, Bauwerken und Umwelt. Der Unternehmensverbund zeichnet sich durch eine ganzheitliche Betrachtung aus und setzt dabei auf höchste Qualitätsstandards und ökologische Verantwortung. Mit Hauptsitz in Hamburg, bundesweit 37 Standorten und zwei weiteren in Österreich, bietet SOCOTEC Deutschland ein umfassendes Leistungsspektrum - von der Nutzbarmachung von Böden, über die Nutzung dieser Flächen in Form von Gebäuden, Immobilien, Infrastruktur- und Umweltprojekten bis hin zur zukünftigen Schaffung und Bewahrung lebenswerter Räume für die Gesellschaft. Dieser Verantwortung verpflichtet, entwickeln 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Ingenieure, Architekten, Kampfmittelexperten, sowie Experten für Geoinformationen und Geotechnik nachhaltige, wirtschaftliche Lösungen, die unseren Kunden dank übergreifender Kompetenzen einen wesentlichen Mehrwert schaffen.Zum Unternehmensverbund SOCOTEC Deutschland gehören:SOCOTEC Building SolutionsSOCOTEC Building Solutions berät, plant und steuert Bau- und Immobilienprojekte mit umfassender Fachkompetenz. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Architektur, Technische Gebäudeausrüstung, Generalplanung, Facility Management Consulting, Immobilienberatung und ProjektsteuerungSOCOTEC IngenieureSOCOTEC Ingenieure stehen für Ingenieurkompetenz in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Industrie und Hochbau. Das Leistungsspektrum umfasst Planung, Prüfung und Beratung über alle Phasen des Bauens, von der Tragwerksplanung über bautechnische Prüfungen bis hin zur Bewertung und Begutachtung bestehender Bauwerke.SOCOTEC KampfmittelbergungSOCOTEC Kampfmittelbergung ist spezialisiert auf die systematische Erkundung, Identifikation und Bergung von Kampfmitteln. Durch den Einsatz moderner Technik, zertifizierter Verfahren und umfassender Erfahrung werden sichere und planbare Projektabläufe gewährleistet. Beginnend mit der ersten Analyse über die Erstellung eines individuellen Räumstellenkonzepts bis zur vollständigen Räumung und Freigabe des Geländes.TRIGIS GeoServices - A SOCOTEC COMPANYTRIGIS - A SOCOTEC COMPANY bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurvermessung, 3D-Laserscanning, Photogrammetrie, Fernerkundung, Kartografie, Geo-Monitoring, Geoinformation und Mobile Mapping. Durch den Einsatz moderner Technologien und innovativer Methoden ermöglicht TRIGIS präzise Geodatenlösungen, die fundierte Entscheidungen und nachhaltige Planungen Anlagen unterstützen.SOCOTEC Deutschland ist Teil der international agierenden SOCOTEC Group, die mit der umfangreichen Expertise von 14.000 Mitarbeitenden in 27 Ländern weltweit 250.000 Kunden, private und öffentliche Auftraggeber mit Prüf-, Planungs- Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen (ETIC) über den gesamten Lebenszyklus ihrer Gebäude und Anlagen unterstützt.Mehr Informationen unter: www.socotec.dePressekontakt:Ruxandra WilbertReferentin Marketing & Communications SOCOTEC Deutschland+49 40 3347537-2932ruxandra.wilbert@socotec.deOriginal-Content von: SOCOTEC Deutschland Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179858/6039417