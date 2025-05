Gold erlebt ein Comeback: Seit 2022 hat sich der Preis des Edelmetalls beinahe verdoppelt - kein Wunder, dass viele Anleger wieder verstärkt auf das gelbe Metall blicken. Doch Aaron Hussein, globaler Marktstratege bei JP Morgan Asset Management, mahnt zur Vorsicht: Gold sei zwar ein interessantes Diversifikationsinstrument, aber keinesfalls ein Allheilmittel."Aktuell fließt viel Kapital in Gold, getrieben von geopolitischen Spannungen, US-Haushaltssorgen und sinkendem Vertrauen in den Dollar", so ...

