Der b1 Winkelschleifer 2400 W mit der Produktionskennnummer auf dem Typenschild Bj.: 202403 wird aus Sicherheitsgründen zurückgerufen.Beim Gebrauch der Maschine kann der Funkenschutz brechen und bei laufendem Gerät zu Verletzungen führen.Der b1 Winkelschleifer wurde seit dem Mai 2024 bundesweit in toom Baumärkten und B1 Discount Baumärkten sowie Online auf toom.de vertrieben.Das betroffene Gerät kann auch ohne Kassenbon in toom Baumärkten und B1 Discount Baumärkten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dort zurückerstattet.Kunden, die den betroffenen Artikel über toom.de bezogen haben, setzen sich bitte für die weitere Abwicklung mit dem toom-Kundenservice telefonisch unter 0221 - 467 067 10, per Mail unter service@toom.de oder über das Kontaktformular unter toom.de/kontakt in Verbindung.