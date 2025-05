Die SV SparkassenVersicherung gibt die erfolgreiche Emission ihrer ersten Katastrophenanleihe (Cat-Bond) "Liongate Re" bekannt Die Transaktion markiert den Eintritt der SV in den Markt für Cat-Bonds und sichert dem Unternehmen eine vollständig besicherte Rückversicherung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Der Liongate Re Cat-Bond, benannt nach dem Standort der SV-Konzernzentrale am Stuttgarter "Löwentor" und ausgegeben ...

