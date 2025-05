Baden-Baden (ots) -SWR Kultur Podcast über das Leben von Elfie Donnelly und Peter Lustig / ab 21. Mai 2025 in der ARD Audiothek"Stars unserer Kindheit" ist ein Format über die Menschen, die die Kindheit vieler geprägt haben. In dem Podcast geht es um die Liebesgeschichte von Peter Lustig ("Löwenzahn") und Elfie Donnelly ("Bibi Blocksberg", "Benjamin Blümchen"). Host Dennis Müller erzählt, wie die beiden zu Stars der Kinderunterhaltung wurden. Der Podcast ist ab 21. Mai in der ARD Audiothek zu hören.Ikonen der KinderunterhaltungEs ist eine Liebe, von der nur wenige wissen: Peter Lustig, Moderator der Kindersendung "Löwenzahn", und Elfie Donnelly, Erfinderin von "Benjamin Blümchen" und "Bibi Blocksberg", waren ein Paar: Alles beginnt mit einem Partyflirt in München. Und wenig später erleben Peter und Elfie zusammen die wohl aufregendsten Jahre ihres Lebens. Sie werden zu Ikonen der Kinderunterhaltung - mit Sendungen, die bis heute Generationen von Kindern prägen. Aber auch Krankheiten, Traumata und Krisen stehen sie gemeinsam durch. Und als die Kindersendungen "Löwenzahn", "Benjamin Blümchen" und "Bibi Blocksberg" auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs sind, brechen Peter und Elfie aus. Sie schließen sich der Bewegung des indischen Gurus Bhagwan an, die manche eine "Sex-Sekte" nennen.Mochte Peter Lustig wirklich keine Kinder?Was haben die beiden bei Bhagwan erlebt? Wie fing alles an mit "Benjamin Blümchen" und "Löwenzahn"? Mochte Peter Lustig wirklich keine Kinder? Und wo ist eigentlich Boris Blocksberg? Nach diesem Podcast betrachtet man die Werke von Peter Lustig und Elfie Donnelly, also "Löwenzahn", "Benjamin Blümchen" und "Bibi Blocksberg", mit ganz anderen Augen."Stars unserer Kindheit"Zu Wort kommen Elfie Donnelly, Pavi, der gemeinsame Sohn von ihr und Peter Lustig, sowie alte Weggefährt:innen, Fans und Journalist:innen. Autor:innen sind Sabrina Höbel, Emeli Glaser, Dennis Müller, Niko Kappel, Simon Wörz und Julius Bretzel. Weitere Veröffentlichungen des Teams sind unter anderem "Seelenfänger", "Wild Crimes" und "Der König von TikTok". Produziert hat den Podcast die Firma Plotprodukt von Klaus Uhrig. "Stars unserer Kindheit" ist eine Koproduktion von SWR Kultur und RBB. Host ist Dennis Müller. Er moderiert außerdem die Podcast-Reihe "Seelenfänger" und führte durch den Podcast "Wild Crimes - Jagd auf Bruno". Ab 21. Mai in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/stars-unserer-kindheit-peter-lustig-und-elfie-donnelly/14554769/).Weitere Informationen unter: http://swr.li/stars-unserer-kindheitFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6039472