Frankfurt (ots) -- Kia gibt Ausstattungsdetails und Preise seines ersten PBV-Modells bekannt, mit dem die Marke ins Nutzfahrzeugsegment einsteigt- 4,70 Meter lang, großer Laderaum (4,4 m3), kleiner Wendekreis- Zwei Akkuvarianten (51,5 und 71,2 kWh), bis zu 120 kW (163 PS) und 397 km Reichweite, kurze Ladezeit (10 auf 80 Prozent in 30 Minuten)- Umfassende Serienausstattung inklusive AAOS-basiertem Infotainmentsystem, das Installation nutzerspezifischer Apps ermöglicht- Verfügbar sind zudem unter anderem 220-Volt-Steckdose (V2L), Rundumsichtkamera, digitaler Schlüssel und Sitzventilation- Ab 39.190 Euro* (netto 32.932,77 Euro), Auslieferung ab NovemberKia hat die Ausstattungsdetails und Preise des PV5 Cargo bekanntgegeben. Der Elektrotransporter, mit dem die Marke ins Nutzfahrzeugsegment einsteigt, kann ab sofort bestellt werden. Es ist das erste Serienmodell auf Basis des neuartigen "Platform Beyond Vehicle"-Ansatzes der Marke, der neben den vollelektrischen Fahrzeugen ein komplettes Ökosystem von Lade- und Software-Lösungen bis zum Flottenmanagement umfasst. Dem PV5 Cargo sollen zahlreiche weitere PBV-Modelle und Modellvarianten folgen, darunter auch Pkw-Versionen. Die PBV-Nutzfahrzeuge vertreibt Kia Deutschland über ein spezialisiertes Händlernetz, das zurzeit aufgebaut wird und bis Jahresende bereits 100 Standorte umfassen soll. Den PV5 Cargo wird es in drei verschiedenen Karosserievarianten geben. Die jetzt bestellbare Langversion mit normal hohem Dach (L2H1) wird ab Mitte November ausgeliefert. Eine Kurzversion (L1H1) und eine Langversion mit Hochdach (L2H2) folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Der knapp 4,70 Meter lange PV5 Cargo L2H1 verfügt über einen 4,4 m3 großen Laderaum und bietet bereits serienmäßig eine umfassende Komfortausstattung sowie modernste Assistenz- und Infotainmenttechnologien. Zur Markteinführung stehen zwei Batterievarianten zur Wahl (51,5 bzw. 71,2 kWh). Die Preise starten bei 39.190 Euro* (netto 32.932,77 Euro) für das Modell mit 51,5-kWh-Akku und 43.805 Euro* (netto 36.810,92 Euro) für die Version mit der Langstreckenbatterie. Kia gewährt für den PV5 Cargo sieben Jahre Herstellergarantie (oder 150.000 km) sowie acht Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km)**. Die detaillierte Preisliste und weitere Informationen zum PBV-Angebot von Kia finden Interessenten unter www.kia.com/de/modelle/pbv-nutzfahrzeuge/uebersicht.Die Kia-PBV-Modelle basieren auf der eigenständigen Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service). Sie baut auf den Stärken der bestehenden Elektroplattform E-GMP auf, die die Basis der vielfach preisgekrönten Kia-Modelle EV6*** (Europas "Car of the Year 2022"), EV9*** ("World Car of the Year 2024") und EV3*** ("World Car of the Year 2025") bildet. Die E-GMP.S ist voll auf die Bedürfnisse von PBV-Geschäftskunden ausgerichtet. Deren Skateboard-Konzept bildet eine flache Basis für unterschiedliche Karosserieaufbauten, und durch die integrierte modulare Architektur (IMA) lassen sich wesentliche Komponenten wie Batterien und Motoren standardisieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Kia, eine PBV-Palette zu entwickeln, die ein breites Segmentspektrum und unterschiedlichste Nutzungsanforderungen abdeckt. Um die Produktionsbedingungen optimal auf das neuartige Fahrzeugkonzept zuzuschneiden, hat die Marke im Kia Autoland Hwaseong in Korea ein spezielles PBV-Werk (Hwaseong Evo Plant) eingerichtet.Großer Laderaum, hohe Nutzlast, kurze Ladezeiten und Stromanschluss an BordSeiner innovativen Plattform verdankt der PV5 Cargo L2H1 auch den im Verhältnis zu den Außenmaßen (Länge 4.695 mm, Breite 1.895 mm, Höhe 1.923 mm) beeindruckend großen Laderaum (L/B/H: 2.255/1.565/1.520 mm, jeweils max. Werte). Hinzu kommt die hohe Nutzlast, die je nach Ausstattung bis zu 790 kg beträgt (Werte bei 51,5 kWh-Akku; bei 71,2-kWh-Akku max. 690 kg). Die außergewöhnlich niedrigen Ladekanten (seitlich 399 mm, Heck 419 mm) erleichtern das Be- und Entladen. Für einen bequemen Zugang sorgen auch die beidseitigen Schiebetüren (links optional) und die bis zu 180 Grad öffnende Doppelflügeltür hinten. Die serienmäßige Laderaumverkleidung ist seitlich und an den Hecktüren als Formteil ausgeführt und an die Karosseriekonturen angepasst. Eine leistungsstarke 220-Volt-Steckdose hinten rechts im Laderaum (3,6 kW, ausstattungsabhängig) gewährleistet Unabhängigkeit von externen Stromanschlüssen. Acht Verzurrösen im Laderaum und sechs Aufnahmepunkte zur Befestigung eines Dachträgers (zulässige Dachlast 100 kg) gehören zur Serienausstattung.Trotz seines großen Raumangebots ist der PV5 Cargo ein agiler Transporter, der sich dank seines kleinen Wendekreises (11,0 Meter) auch in Innenstädten leicht manövrieren lässt. Unterstützt wird der Fahrer dabei serienmäßig durch eine Rückfahrkamera und Parksensoren vorn und hinten sowie ausstattungsabhängig durch zusätzliche seitliche Parksensoren und eine Rundumsichtkamera.Mit der 71,2-kWh-Batterie hat der frontgetriebene E-Transporter eine Reichweite von bis zu 397 Kilometern, mobilisiert eine maximale Leistung von 120 kW (163 PS) und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 135 Stundenkilometern. Die 51,5-kWh-Version kann mit einer Akkuladung bis zu 291 Kilometer zurücklegen und leistet 89 kW (122 PS; Spitze ebenfalls 135 km/h). Beide Batterien lassen sich an einer Schnellladestation unter optimalen Bedingungen in nur 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Die Antriebspalette soll zu einem späteren Zeitpunkt um eine dritte Akkuvariante mit einer Kapazität von 43,3 kWh**** erweitert werden.Umfassende Konnektivität, nutzerspezifische Apps, modernes, funktionales DesignIn der zweisitzigen Kabine bieten großzügige Ablagemöglichkeiten und Staufächer sowie komfortable Sitze, die auch mit Sitzheizung und -ventilation erhältlich sind, beste Voraussetzungen für einen stressfreien Arbeitsalltag. Dazu trägt auch das serienmäßige Navigations- und Infotainmentsystem mit 32,5-cm-Touchscreen (12,8 Zoll) bei, das durch die Online-Dienste Kia Connect unter anderem Echtzeitinformationen und App-gesteuerte Fernbedienungsfunktionen bietet. Darüber hinaus beinhaltet das System eine wichtige Neuerung: Es basiert auf Android Automotive OS (AAOS) und ermöglicht dem Nutzer die Installation spezifischer Anwendungen, die Kia über einen eigenen Appstore bereitstellen wird. Denn die Marke verfolgt mit ihrer PBV-Strategie einen ganzheitlichen Ansatz, um den Kunden zusammen mit den Fahrzeugen ein komplettes Ökosystem anzubieten: von Lade- und Software-Lösungen bis zu einem Flottenmanagementsystem, bei dem Kia mit Geotab kooperiert. Für einen einfachen Zugang zu öffentlichen Ladestationen in 27 europäischen Ländern sorgt Kia Charge. Über einen einzigen Account können die Kunden des Kia-Ladeservices allein in Deutschland mehr als 170.000 Ladepunkte nutzen, das sind 99 Prozent aller öffentlichen Charger hierzulande. PV5-Käufer erhalten bei Kia Charge in den ersten zwölf Monaten spezielle Vergünstigungen.Auch optisch hebt sich der auf Basis der Kia-Designphilosophie "Opposites United" (Vereinte Gegensätze) kreierte PV5 Cargo deutlich von traditionellen Logistikfahrzeugen ab. Seine frische Ästhetik, die die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Kia-PBVs betont, kombiniert das Hightech-Design der oberen Karosserie mit dem durch schwarze Kunststoff-Designelemente robust und zweckmäßig wirkenden unteren Bereich. Auch Sicherheitsaspekte spielten bei der Designentwicklung eine zentrale Rolle. So wurden für eine bestmögliche Sicht des Fahrers nach vorn und zur Seite die Unterkante der Frontscheibe sowie die Schulterlinie des Fahrzeugs entsprechend positioniert. Die Betriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) hatten die Entwickler ebenfalls im Blick. Deshalb bestehen die Stoßfänger zum Beispiel jeweils aus drei Einzelteilen, die im Schadensfall separat ausgetauscht werden können, um nicht den gesamten Stoßfänger erneuern zu müssen. Bei den Karosseriefarben haben die Kunden die Wahl zwischen dem serienmäßigen Farbton Schneeweiß sowie fünf Metallic- und Perleffekt-Lackierungen (gegen Aufpreis).Hohes Ausstattungsniveau, breite FahrerunterstützungDer PV5 Cargo wird in den drei aufeinander aufbauenden Ausstattungslinien Essential, Plus und Elite angeboten und ist schon in der Basisversion, die ausschließlich für das Modell mit 51,5-kWh-Akku erhältlich ist, umfassend ausgestattet. Zum Serienumfang gehören neben Navigation, Rückfahrkamera, Parksensoren und den weiteren schon genannten Elementen zum Beispiel LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, Smart-Key, Kombiinstrument mit integriertem 19-cm-Digitaldisplay (7,5 Zoll), Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, kabellose Smartphone-Integration über Apple CarPlay oder Android Auto, Multifunktionslenkrad mit Wippen zur Einstellung der Rekuperation, höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz jeweils mit seitlichem Staufach, klappbare Fahrerarmlehne rechts, Klimaautomatik, elektrischer Zuheizer, elektronische Parkbremse, Dämmerungssensor, Regensensor, elektrische Fensterheber mit Impulsfunktion, beheizbare Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, 16-Zoll-Räder (Stahlfelgen mit Radabdeckung) sowie ein Batterievorheizsystem und ein Ladekabel (Typ-2- auf Typ-2-Stecker).Zudem erhält der Fahrer breite Unterstützung durch modernste Hightech-Helfer. Standard sind eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, Autobahnassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Frontkollisionswarner 1.5 mit Abbiegefunktion, aktiver Spurhalteassistent, Spurfolgeassistent 2.0, Fahreraufmerksamkeitsassistent (kamerabasiert) und der Notrufservice e-Call. Für den Schutz von Fahrer und Beifahrer sorgen sechs serienmäßige Airbags (jeweils Front-, Seiten- und Vorhangairbag).Die Ausführung Plus erweitert die Serienausstattung unter anderem um die V2L-Funktion (Vehicle-to-Load), die den Betrieb von 220-Volt-Geräten über die Steckdose im Laderaum oder den Ladeanschluss (per Adapter) ermöglicht, eine Hardware-Vorbereitung für V2X-Ladetechnologien (u.a. V2H, V2G), eine induktive Smartphone-Ladestation sowie Sitz- und Lenkradheizung.Die Topversion Elite bietet darüber hinaus serienmäßig zum Beispiel einen aktiven Totwinkelassistenten mit Lenk- und Bremseingriff sowie Monitoranzeige, die Rundumsichtkamera und die seitlichen Parksensoren sowie einen zusätzlichen Mittenairbag.Optional erhältlich sind für alle Ausführungen die zusätzliche Schiebetür an der linken Seite (manuell), für die Versionen Essential und Plus eine Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung sowie für die Topversion Elite Sitzventilation, Bezüge in Stoff-Leder-Kombination (mit hochwertiger Ledernachbildung), 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und ein Digital Key 2.0. Damit kann alternativ zum Smart-Key das Smartphone oder eine Smartwatch als Autoschlüssel verwendet werden, was den Zugang zum Fahrzeug sowie dessen Nutzung durch mehrere Personen besonders bequem macht.Zahlreiche weitere Cargo- und Pkw-Varianten geplantNeben den weiteren Karosserie- und Antriebsvarianten des PV5 Cargo wird Kia sein PV5-Portfolio unter anderem durch ein Fahrgestell (Chassis-Cab) und Werksumbauten wie zum Beispiel einen "Crew Van" ergänzen. Die Pkw-Variante PV5 Passenger***** soll in verschiedenen Konfigurationen angeboten werden, darunter ein Fünfsitzer (Sitzkonfiguration 2-3-0) mit großem Gepäckraum und ein Siebensitzer (2-2-3). Geplant ist darüber hinaus die Einführung einer Taxi-Variante und eines rollstuhlgerechten WAV-Modells (Wheelchair Accessible Vehicle) mit seitlicher Rampe (Konfiguration 2-0-3).Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in etwa 200 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 fast verdoppelt. Im Jahr 2024 erzielte Kia in Deutschland einen Marktanteil von insgesamt 2,4 Prozent und bei reinen Elektroautos von 3,1 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unter press.kia.com/de.* Unverbindliche Preisempfehlung der Kia Deutschland GmbH inkl. 19 % MwSt. ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten.** Gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen mit Abweichungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie.*** Kia EV3 mit 58,3-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,8/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 414/436 km.Kia EV3 mit 81,4-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 563/605 km.Kia EV6 RWD mit 63-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Stromverbrauch komb. 16,4 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 428 km.Kia EV6 RWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,9/15,9 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 560/582 km.Kia EV6 AWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe); 239 kW (325 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,7/17,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 522/546 km.Kia EV9 RWD mit 76,1-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 443 km.Kia EV9 RWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,4/20,2 kWh/100 km (20-/19-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 556/563 km.Kia EV9 AWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2025, Strom/Reduktionsgetriebe; 283 kW (385 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,8/22,3/21,7 kWh/100 km (21-/19-/20-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.,21-/19-/20-Zoll-Räder): 505/512/521 km.**** Vorläufige Angabe, die finalen technischen Daten werden zur Markteinführung bekanntgegeben.***** Energieverbrauchsangaben: Dieses Modell steht noch nicht zum Verkauf. 