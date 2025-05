© Foto: Alex Brandon - AP

Trump will mit dem "Golden Dome" ein Raketenabwehrsystem bauen, das Angriffe aus dem All abwehrt. Das 175-Milliarden-Dollar-Projekt setzt auf Waffen im Orbit - aber Experten warnen vor einer neuen Rüstungseskalation.Donald Trump hat in Washington das Konzept für sein neues Raketenabwehrsystem "Golden Dome" vorgestellt. Das Projekt soll bis 2029 voll einsatzfähig sein und Raketen bereits im Weltraum neutralisieren können. "Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass wir offiziell eine Architektur für dieses hochmoderne System ausgewählt haben", sagte Trump im Oval Office. Das System umfasst land-, see-, luft- und weltraumgestützte Technologien und soll sogar Angriffe aus dem Orbit abwehren …