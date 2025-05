kundenservice@finanzen100.de

Der norwegische Gas- und Ölkonzern EQUINOR kann die Bauarbeiten an seinem Offshore-Windprojekt Empire Wind vor der New Yorker Küste wieder fortsetzen. Der Grund: Die US-Regierung hat den seit einem Monat bestehenden Baustopp für das Projekt aufgehoben. Von diesem positiven Signal für die US-Offshore-Windkraft profitiert auch der dänische Windkraftentwickler ØRSTED. Der Aktienkurs von ØRSTED legte gestern nach der Meldung um über 15 % zu. Das Unternehmen errichtet derzeit vor der US-Ostküste zwei Windparks. Wegen der negativen Haltung der US-Regierung gegenüber den regenerativen Energien wurde dieses Engagement vom Markt zunehmend kritisch bewertet. So hatte die ØRSTED-Aktie seit dem Wahlsieg von Donald Trump um 47 % in der Spitze nachgegeben. Für Anleger mit Geduld ist ØRSTED jetzt eine interessante Turnaround-Spekulation.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!