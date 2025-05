DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, Teil der Alex Group Investment, ist stolz darauf, die Bombardier Challenger als das am häufigsten angefragte Flugzeug in seinem Privatjet-Fuhrpark bekannt zu geben. Mit derzeit zwei Challenger-Jets im Einsatz ist dieses Flugzeug die erste Wahl für Kunden, die ein geräumiges und luxuriöses Flugerlebnis suchen.

Die Challenger ist eines der zuverlässigsten Geschäftsflugzeuge weltweit. Es verfügt über eine geräumige, ruhige Kabine, in der bis zu 12 Passagiere bequem Platz finden. Mit einer Reichweite von bis zu 4.000 Seemeilen (ca. 7.400 Kilometer) kann es Nonstop-Flüge zwischen wichtigen Zielen wie Dubai und London, Riad und Paris sowie den Malediven durchführen. Dank seiner Leistungsfähigkeit und dem großzügigen Platzangebot in der Kabine können Passagiere während des Fluges bequem arbeiten, sich entspannen oder schlafen.

"Wenn wir berücksichtigen, worauf unsere Kunden Wert legen, wie beispielsweise Platzangebot, Komfort, Nonstop-Reichweite und Zuverlässigkeit, überzeugt die Challenger jedes Mal", so Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Founder und Chairman der Alex Group Investment. "Sie ist eines der stärksten Assets unserer Flotte, und beweist ihren Wert bei jedem Flug."

Falcon Luxe ist die Privatjet-Charterabteilung von Falcon, die unter der Alex Group Investment auch Flugunterstützung, FBO- und MRO-Dienstleistungen anbietet.

Angesichts des zunehmenden Interesses an der privaten Luftfahrt, konzentriert sich Falcon Luxe weiterhin darauf, die von den Kunden am meisten gewünschten Flugzeuge anzubieten, einen zuverlässigen Service mit Liebe zum Detail zu liefern und sich mit großem Engagement für die richtige Ausführung der Aufgaben einzusetzen.

Über Falcon

Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen und bietet Ihnen alles aus einer Hand für Ihre gesamten Luftfahrtanforderungen. Mit Falcon Luxe bieten wir eine Flotte moderner Privatjets, die weltweit für Charterflüge zur Verfügung stehen und Komfort und Privatsphäre auf jeder Reise garantieren. Falcon Elite verfügt über einen exklusiven Private Jet Terminal (FBO), der Ihnen schon vor dem Boarding einen erstklassigen Service und ein unvergessliches Erlebnis bietet. Falcon Technic bietet rund um die Uhr Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) nicht nur für die eigene Flotte, sondern auch für Flugzeuge anderer Hersteller, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist Falcon Flight Support bestrebt, Ihnen von Anfang bis Ende eine reibungslose Reise mit persönlicher Betreuung zu ermöglichen.

