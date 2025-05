© Foto: Dall-E

Trotz massiver Verkäufe durch Großinvestoren steht Dogecoin vor einem möglichen Ausbruch, der den Kurs in den kommenden Tagen rasant steigen lassen könnte.Die Meme-Kryptowährung Dogecoin rückt wieder in den Fokus der Anleger. Mit einem Rücksetzer von rund 18 Prozent seit dem lokalen Hoch am 10. Mai konsolidiert der Kurs aktuell unterhalb der Widerstandszone bei 0,26 US-Dollar. Gleichzeitig verunsichern massive Verkäufe durch sogenannte "Whales". Sie haben in den letzten Tagen massive Mengen ihrer Bestände verkauft, was kurzfristig Druck auf den Kurs ausübte. Trotz der Verkaufswelle sehen Analysten keine Anzeichen für einen nachhaltigen Abverkauf. Laut Daten des Analysemodells von CoinDesk …