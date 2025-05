E1-SoC der branchenweit leistungsstärkste softwaredefinierte Netzwerkbeschleuniger für DPUs und Edge-Server-Plattformen der nächsten Generation ab sofort für Cloud- und Edge-KI-Rechenzentren verfügbar

Xsight Labs, ein führender Fabless-Halbleiterhersteller, der End-to-End-Konnektivität für Hyperscale-, Edge- und KI-Rechenzentrumsnetzwerke der nächsten Generation bereitstellt, hat heute die Verfügbarkeit seines Arm®-basierten E1-SoC für Cloud- und Edge-KI-Rechenzentren bekannt gegeben. Die E-Serie ist das einzige Produkt dieser Kategorie mit vollständiger Programmierbarkeit von Steuerebene und Datenpfad und die branchenweit leistungsstärkste softwaredefinierte DPU (Data Processing Unit). Xsight Labs akzeptiert ab sofort Bestellungen für seinen E1-SoC und den E1-Server den ersten 800G-DPU auf dem Markt.

E1 ist der erste SoC der E-Serie, der Produktfamilie vollständig programmierbarer Netzwerkbeschleuniger von Xsight Labs für SDN-Infrastrukturen (Software Defined Network). Der E1-SoC basiert auf der erweiterten 5-nm-Prozesstechnologie von TSMC und wird demnächst an Kunden und Ökosystempartner ausgeliefert.

"Wir sind sehr beeindruckt von den Fortschritten, die wir mit dem E1-SoC in so kurzer Zeit erzielen konnten", kommentiert Eric Vallone, Vice President of Business Development bei Xsight Labs. "Die Performance, die wir seit dem Erhalt des E1 aus der Produktion gesehen haben, ist bemerkenswert. In Anbetracht seiner beispiellosen Flexibilität und Leistungsfähigkeit freuen wir uns auf die Möglichkeiten, die der E1 unseren Kunden bei einer Vielzahl von Anwendungsfällen eröffnen wird."

E1-Server: Ein Edge-Server-System für höchste Leistungsanforderungen

Der E1-Server ist beides: eine Endsystemlösung und eine umfassende Produktentwicklungsplattform, bestehend aus einem einzigen Rack-Unit-System und der dazugehörigen Software. Er eignet sich für Prototyping und Proof-of-Concept-Aktivitäten für Engineering- und Produktentwicklungsteams oder kann sofort als leistungsstarkes, eigenständiges Edge-Server-System implementiert werden.

Der E1-Server wird mit einer umfassenden Palette an Softwaretools und Anwendungen ausgeliefert, die vielfältige Anwendungsfälle unterstützen. Zur Bandbreite der Anwendungsfälle für den E1-Server gehören Edge Computing, Public Cloud, Content-Service-Provider-Infrastrukturen, drahtlose Infrastrukturen, Front- und Back-End-Netzwerke in KI-Fabriken sowie sichere Unternehmensinfrastrukturen.

Der E1-SoC ist ideal für die Entwicklung von Rechen-, Netzwerk-, Sicherheits-, Speicher-, Smart-Switch- und luftgekühlten Edge-Inferenzsystemen (Beschleuniger oder GPU-Appliances) in kleineren Formfaktoren wie einer herkömmlichen PCIe®-Adapterkarte. Der E1-Server lässt sich als Systementwicklungsplattform für OEMs, ODMs und CSP-Entwicklungsteams nutzen, um eigene Lösungen zu erstellen. Entwickler können die Xsight Labs-Konnektivitätsprodukte zur Skalierung des E1-Servers verwenden. Xsight Labs bietet auch die SDN-programmierbaren Switching-Lösungen der X-Serie des Ultra Ethernet Consortium als System- oder Chip-Bauteile an. E1 und X2 ermöglichen gemeinsam Smart Switch- und SDN-Systeme für alle Schichten (OSI L1 bis L7) mit 100 112G-SerDes-Konnektivität und bieten die beste Verarbeitungs- und Netzwerkdichte pro Rackeinheit unter allen erhältlichen Siliziumlösungen.

"Mit der innovativen E-Serie softwaredefinierter, vollständig programmierbarer Netzwerkbeschleuniger wird Xsight Labs den DPU-Markt revolutionieren", erklärt Bob Wheeler, Principal Analyst bei Wheeler's Network. "Die meisten existierenden DPUs beruhen auf älteren NIC-Designs, die den Funktionsumfang und die verfügbaren proprietären Softwaretools einschränken. Der E1 bricht mit diesem Paradigma und ist der erste SoC dieser Art, der die offene Architektur eines Arm-Servers bietet."

Nahtlose Integration und schnelle Implementierung

Der E1 wurde entwickelt mit dem Ziel, die Arm SystemReady-Konformität zu erreichen. Das bedeutet, dass die Betriebssysteme sofort einsatzbereit sind. Dies verkürzt die Bereitstellungszeit und senkt die Entwicklungskosten.

"Da Rechenzentren sich weiterentwickeln, um die steigenden Anforderungen an Performance, Effizienz und Sicherheit im Zeitalter der KI zu erfüllen, sind DPUs zu einem entscheidenden Faktor geworden", betont Dong Wei, Standards Architect und Fellow bei Arm. "Aufbauend auf der Grundarchitektur der Arm Neoverse Compute Subsystems setzt Xsight Labs mit E1 neue Maßstäbe bei der Leistung. Zugleich wird die SystemReady-Konformität angestrebt und die Interoperabilität der Software gewährleistet."

Wichtigste E1-SoC-Merkmale:

Native Unterstützung für Linux, DPDK, SPDK und XDP

Bis zu 32/64 Arm Neoverse N2 v9.0-A Kerne

Bis zu vier DDR5 mit 5200 MT/s und Speicherverschlüsselung (AES-XTS)

40 PCIe® 5.0-Lanes, 10 Dual-Mode-Controller, Multi-Host-Unterstützung

Netzwerkdurchsatz von bis zu 800 Gbit/s: 2x400G, 4x200G oder 8x100G/50G/25G

Eine vollständige Liste der Funktionen finden Sie in der E1-SoC-Produktübersicht.

Bestellinformationen erhalten Sie per E-Mail an sales@xsightlabs.com oder unter https://xsightlabs.com/contact/.

Über Xsight Labs

Xsight Labs ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen, das End-to-End-Konnektivitätslösungen für KI und Hyperscale-Rechenzentren unterstützt. Die Technologie von Xsight Labs führt zu einer exponentiellen Steigerung der Bandbreite und einer beispiellosen Vielseitigkeit bei gleichzeitiger Senkung des Stromverbrauchs und der Gesamtbetriebskosten. Xsight Labs wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Kiryat Gat, Israel. Weitere Niederlassungen befinden sich in Tel Aviv und Haifa sowie internationale Niederlassungen in Eriwan, Armenien, sowie in Boston, Raleigh und San Jose in den USA. Nähere Informationen finden Sie unter www.xsightlabs.com.

