Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA00829Q1019 Meren Energy Inc. 21.05.2025 CA5889141019 Meren Energy Inc. 22.05.2025 Tausch 1:1US30712A1034 AIFU Inc. 21.05.2025 KYG3314G1102 AIFU Inc. 22.05.2025 Tausch 20:1CA01921D1050 Allied Gold Corp. 21.05.2025 CA01921D2041 Allied Gold Corp. 22.05.2025 Tausch 3:1