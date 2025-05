In den vergangenen Wochen gelang dem Musterdepot die erhoffte Trendwende. Auf zwei sehr schwache Monate mit zum Teil recht deutlichen Verlusten bei einzelnen Werten folgte nun ein ebenso dynamischer Turnaround. Um 7% legte das Depot dabei in Gänze seit Mitte April zu. Dieses Plus wäre sogar noch etwas größer ausgefallen, hätten wir nicht zwischenzeitlich eine Absicherung auf den Nasdaq 100 in Form eines Knockout-Scheins (WKN: HS6ZAZ, akt. Kurs: 27,33 EUR) aufgenommen. Erhalten Sie Zugriff zu diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...