München (ots) -Maxxen, ein Unternehmen, das fortschrittliche Technologien im Bereich der Energiespeicherung entwickelt, nahm an der Intersolar Europe 2025 in München teil und präsentierte dort vier neue Produkte für die Branche. Die auf der Messe vorgestellten Lösungen - der X-Series DC Container, MV Skid, AC Cabinet und die KI-gestützte Plattform X-Core - überzeugten Fachbesucher durch ihre optimierte Kapazität, Netzunterstützungsfunktionen und vorausschauende Softwareintelligenz.Die Intersolar Europe 2025, eine der bedeutendsten Veranstaltungen der Energiebranche, brachte erneut führende Marken aus den Bereichen Solarenergie, Energiemanagement und Speichertechnologien in München zusammen. Maxxen setzte mit seinen innovativen Lösungen ein starkes Zeichen und gehörte zu den herausragenden Ausstellern der Messe. Die präsentierten Produkte - X-Series DC Container, MV Skid, AC Cabinet sowie die X-Core Softwareplattform - zeichneten sich durch ihre technische Leistungsfähigkeit und ein einzigartiges, KI-basiertes Systemdesign aus. Mit robuster Ingenieurskunst und integrierter digitaler Intelligenz bieten sie eine zukunftsweisende Vision für die Energiespeicherung.Neue Generation von Energiespeicherlösungen mit optimierter Kapazität, Netzunterstützung und End-to-End-Sicherheit - unterstützt durch Künstliche IntelligenzDie vier auf der Intersolar Europe 2025 vorgestellten Kernlösungen von Maxxen definieren die Energiespeicherbranche neu - durch die Verbindung von Leistung, Sicherheit und digitaler Intelligenz. Die drei Hardware-Komponenten - X-Series DC Container, MV Skid und AC Cabinet - bilden die physische Basis, während die fortschrittliche Softwareplattform X-Core als zentrales Steuerungselement fungiert.Der X-Series DC Container bietet über 5 MWh Speicherkapazität und gewährleistet durch Flüssigkühlung, Gas-Rauch-Wärmesensoren sowie ein integriertes Brandschutzsystem maximale Sicherheit - selbst unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. Der MV Skid mit seiner 2,5 oder 5,0 MW String-PCS- plus Transformatorarchitektur ermöglicht eine netzgerechte Konfiguration auf unterschiedlichen Spannungsebenen und bietet Funktionen wie Blindleistungsregelung, Frequenzstabilisierung und Schwarzstartfähigkeit.Ergänzt werden diese Großsysteme durch das AC Cabinet - eine kompakte, hocheffiziente Speicherlösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Mit Konfigurationen bis zu 522 kWh überzeugt es durch sein modulares Design und die anschlussfertige PCS-Integration - ideal für platzsparende Installationen mit minimalem Aufwand.Das Herzstück dieses leistungsstarken Hardware-Ökosystems ist die Softwareplattform X-Core. Sie ermöglicht nicht nur die Echtzeitdatenerfassung, sondern auch KI-gestützte Fehlerprognosen und eine optimierte Wartung. X-Core ist weit mehr als ein Monitoring-Tool - es handelt sich um eine lernfähige, intelligente Steuerungsinfrastruktur, die sich weiterentwickelt und das gesamte System autonom verwaltet.Mit dieser viergliedrigen Architektur macht Maxxen eine vollständige, zukunftssichere Energieinfrastruktur bereits heute realisierbar."Wir bauen die Energieinfrastruktur der Zukunft - schon heute"Ruben Valiente, Geschäftsführer von Maxxen, betont, dass moderne Energiespeichersysteme nicht nur durch Kapazität, sondern auch durch Intelligenz und Voraussicht überzeugen müssen:"Die Energiesysteme von heute sind keine statischen Gebilde mehr. Sie erzeugen fortlaufend Daten, passen sich an und müssen in Echtzeit reagieren. Deshalb differenzieren wir bei Maxxen jedes Produkt nicht nur durch physische Belastbarkeit, sondern vor allem durch digitale Intelligenz. Unsere KI-basierte X-Core Plattform analysiert kontinuierlich Daten aus allen Batteriezellen und erkennt mögliche Fehler, noch bevor sie auftreten. Das erhöht nicht nur die Effizienz, sondern maximiert auch die Systemsicherheit und Verfügbarkeit. In Kombination mit der mehrstufigen Sicherheitsarchitektur unserer Hardware setzt diese intelligente Infrastruktur neue Standards in der Energiespeicherung. So bauen wir bei Maxxen bereits heute die Energieinfrastruktur der Zukunft."