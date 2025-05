Nürnberg (ots) -Die Schrift in der Fernsehzeitung verschwimmt, das Preisschild im Supermarkt ist kaum zu entziffern und der Fahrplan am Bahnhof wird zum Rätsel? Für viele Menschen mit Sehbeeinträchtigung gehören solche Alltagssituationen zur täglichen Herausforderung. Mit der digitalen Sehhilfe optaro® von Eschenbach Optik wird schärferes Sehen gezielt unterstützt - für mehr Sicherheit, Selbstständigkeit und Lebensfreude zu Hause, unterwegs oder auf Reisen.Wenn die Sehkraft nachlässt, kann die richtige Unterstützung vieles im Alltag erleichtern. Genau hier setzt optaro® an: Die digitale Sehhilfe ist leicht zu handhaben - ganz ohne komplizierte Technik oder lange Eingewöhnung. "Mit optaro® haben wir eine Lesehilfe geschaffen, die sich intuitiv bedienen lässt und sich wie selbstverständlich ins tägliche Leben einfügt. Viele Menschen mit Sehbeeinträchtigung brauchen genau dort Unterstützung, wo Lesen zur Herausforderung wird - ob zu Hause oder unterwegs. Als digitale Lesehilfe unterstützt optaro® dabei, Hürden zu überwinden und mehr Selbstständigkeit im täglichen Leben zu fördern", erklärt Markus Anacker, Director Division Optics bei Eschenbach Optik. optaro® bringt dabei Klarheit in viele kleine Momente des Alltags, die mit eingeschränkter Sehkraft oft zur Belastung werden können.11 kleine Situationen - 11 große Aha-Momente mit optaro®Manchmal reicht schon ein klarer Blick, um sich im Alltag wieder sicher zu fühlen. Diese elf Situationen zeigen, wie eine digitale Sehhilfe dabei helfen kann, wieder mit mehr Selbstständigkeit und Freude durchs Leben zu gehen.1. Spielregeln oder Technik verstehenOb Brettspiel oder neue Fernbedienung - wer kleine Schrift auf Anleitungen entziffern kann, spart sich Frust und bleibt unabhängig.2. Die Fernsehzeitung lesenSendungen entdecken, Sendezeiten vergleichen - mit optaro® lässt sich die Programmzeitung wieder bequem lesen und der Abend kann entspannt geplant werden.3. Verträge prüfen, Rechnungen kontrollierenNicht übersehen, was klein gedruckt ist: Wer Texte gut erkennt, hat bei wichtigen Entscheidungen mehr Sicherheit.4. Neue Rezepte ausprobierenZutaten ablesen, Schritte nachvollziehen, Feinheiten erkennen - wenn Mengenangaben wieder deutlich erkennbar sind, wird die Küche zur Genusszone.5. Fahrpläne verstehenAbfahrtszeiten, Gleise, Haltestellen - unterwegs sorgen gut lesbare Informationen für stressfreies Reisen.6. Medikamente richtig anwendenEinnahmezeiten, Dosierung oder Hinweise - wer Packungsbeilagen klar lesen kann, hat die eigene Gesundheit immer im Blick.7. Beim Einkaufen nichts übersehenKleine Preisetiketten, Nährwerttabellen oder Haltbarkeitsdaten - wer gut sieht, trifft bewusstere Entscheidungen.8. Menükarten entschlüsselnWenn das Licht im Café oder Restaurant etwas dunkler ist, hilft eine digitale Sehhilfe wie optaro®, auch ohne optimale Lichtverhältnisse bei der Essensauswahl.9. Bücher und Zeitschriften entdeckenKlappentexte, Inhaltsverzeichnisse, Regalnummern: Für alle, die gerne lesen, ist gute Sicht der Schlüssel zur Freude.10. Museen und Veranstaltungen genießenVon Infoschildern über Sitzplatznummern bis zum Programmheft - gut erkennbare Informationen ermöglichen wieder mehr Teilhabe an kulturellen Momenten.11. Auf Reisen den Überblick behaltenOb Stadtpläne, Hotelbeschreibungen oder Hinweise auf Sehenswürdigkeiten - wer gut sieht, kommt leichter ans Ziel.optaro® - Sehkomfort, smart gedachtMit optaro® bringt Eschenbach Optik eine digitale Sehhilfe auf den Markt, die Technik und Alltagstauglichkeit vereint. Das handliche Gerät kombiniert eine leistungsstarke Vergrößerungsfunktion mit integrierter LED-Beleuchtung und einer praktischen Vorlesefunktion. Dank intuitiver Bedienung, ergonomischem Design und klarem Bild ist optaro® ein zuverlässiger Begleiter - ob zu Hause oder unterwegs.Die technische Basis bildet ein Kameramodul, das mithilfe spezieller Schutzhüllen am iPhone befestigt wird. Mit der optaro® App lassen sich alle Funktionen individuell anpassen - von der Bildvergrößerung bis zu hilfreichen Zusatzfunktionen, die das Lesen deutlich erleichtern. optaro® bietet bis zu 15-fache Vergrößerung und kontrastreiche Darstellung - alles bequem steuerbar über das Display. Voraussetzung ist ein iPhone der 12. Generation mit dem Betriebssystem iOS 16. Für den optimalen Einsatz stehen 18 passgenaue Schutzhüllen für unterschiedliche iPhone-Modelle sowie ein optionaler Universalstand zur Verfügung.Unverbindliche Preisempfehlung: 699,00 EuroWeitere Informationen unter: www.eschenbach-vision.comPressekontakt:Marco BreerPUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: +49 40 853760-15E-Mail: mbreer@punkt-pr.deOriginal-Content von: Eschenbach Optik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50555/6039542