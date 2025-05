Berlin (ots) -Ein ziehender Kopfschmerz nach Stunden im Großraumbüro, eine Blase am Fuß während einer ausgiebigen Shoppingtour oder plötzliches Sodbrennen nach dem Mittagessen beim Italiener - dann ist schnelle Hilfe gefragt. Wer nicht jedes Mal zur Apotheke eilen oder auf gut Glück improvisieren will, ist mit einer kleinen, aber durchdachten Handtaschen-Apotheke gut beraten. Sie muss nicht umfangreich sein - aber klug zusammengestellt. Einige Medikamente gibt es zum Beispiel im praktischen "Unterwegs-Format", bei dem nicht einmal Wasser zum Schlucken benötigt wird.Wenn der Magen plötzlich sauer wirdGerade der Magen macht sich oft dann bemerkbar, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann: nach dem schnellen Imbiss zwischen zwei Terminen, beim würzigen Lieblingsgericht oder einfach mitten in einem hektischen Tag. Völlegefühl, Druck oder Sodbrennen sind typische Reaktionen - besonders bei empfindlicher Verdauung. Wer auch für solche Situationen vorsorgt, kann gelassen bleiben. RIOPAN® MAGENGEL bietet hier eine einfache Lösung für unterwegs. Der bewährte Wirkstoff Magaldrat neutralisiert überschüssige Magensäure schnell, ist gut verträglich und legt sich wie ein schützender Film auf die gereizte Magenschleimhaut. Besonders praktisch: Das Gel ist bereits portionsweise verpackt, passt in jede Handtasche und ist sofort einsatzbereit - ganz ohne Wasser oder Vorbereitung. So bleibt es bei einem kurzen unangenehmen Moment, bevor der Tag ganz normal weitergehen kann.Die große Bühne: Reisezeit!Sobald der Koffer gepackt ist, kann das Abenteuer beginnen - und manchmal leider auch die Magenbeschwerden. Neue Speisen, exotische Gewürze, der Jetlag oder einfach der ungewohnte Tagesrhythmus können dem Verdauungssystem zusetzen. Wer clever packt, denkt deshalb nicht nur an Sonnencreme und Reisepass, sondern auch an RIOPAN® MAGENGEL. Die praktischen Einzelportionen sind ideal fürs Handgepäck, benötigen keine Kühlung und sind sofort einsatzbereit - perfekt, wenn das Flugzeugmenü oder das lokale Streetfood dem Magen zu schaffen machen und die Säureproduktion anfeuern.Der bewährte Wirkstoff Magaldrat bindet überschüssige Magensäure schnell, zuverlässig und langanhaltend, ist gut verträglich und schützt die gereizte Magenschleimhaut. So entsteht ein nachhaltiger Säurepuffer.Vorbereitung bedeutet EntspannungOb im Alltag oder auf Reisen - eine smarte Handtaschen-Apotheke schenkt Sicherheit und Flexibilität. Wer seine Bedürfnisse kennt und die passenden Produkte immer bei sich hat, nimmt bösen Überraschungen den Schrecken. Ein wirksames Antazidum sollte dabei nicht fehlen, damit auch Magensäure-bedingte Beschwerden keine Chance haben.Mini-Apotheke to go: Die 5 Must-haves für unterwegsKlein, aber oho - mit diesen Essentials ist man für kleine Notfälle gewappnet:1. RIOPAN® MAGENGELDer schnelle Helfer bei säurebedingten Magenbeschwerden - ideal portioniert, sofort einsatzbereit, überall dabei.2. Schmerzmittel mit breitem WirkspektrumGegen Kopf-, Zahn- oder Regelschmerzen - möglichst schnell wirksam und gut verträglich.3. Blasen- und WundpflasterFür neue Schuhe, spontane Ausflüge oder kleine Schnittwunden - schützt zuverlässig und trägt sich unauffällig.4. Desinfektion im Mini-FormatOb nach dem Anfassen von Türgriffen im Zug oder vor dem Snack unterwegs - für saubere Hände ohne Wasser und Seife.5. Tropfen für trockene AugenIdeal bei Bildschirmarbeit, Flugreisen oder pollenreicher Luft - sorgt für frischen Durchblick und beugt Reizungen vor.Tipp: Alles in einem kleinen Etui verstauen - so bleibt es griffbereit und schützt den Inhalt vor dem Chaos im Tascheninneren.PflichttextRIOPAN® Magen Gel 1600 mg Gel zum EinnehmenRIOPAN® Magen Tabletten 800 mg KautablettenRIOPAN® Magen Tabletten Mint 800 mg KautablettenWirkstoff: MagaldratAnwendungsgebiete: Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden, symptomatische Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren.Riopan Magen Tabletten enthalten Sorbitol.Riopan Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten enthalten Sorbitol und Menthol.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin Stand: 02/2025Pressekontakt:Kerstin GermighausenPetersen & Partnerein Unternehmen der dpmedMilchstr. 2120148 Hamburg---------------------Tel.: 040 56 00 75 0E-Mail: mail@petersenpartner.deOriginal-Content von: DR. KADE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136123/6039551