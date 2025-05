Zürich (ots) -Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV hat am Mittwoch eine Charta mit vier Kernpunkten verabschiedet. Im Zentrum stehen sichere Arbeitsbedingungen, hohe Löhne und der Wunsch nach mehr beruflichem Gestaltungsspielraum. Damit haben die Baumeister den Grundstein für die Verhandlungen über den Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe gelegt, die am 7. Juli 2025 beginnen.Das Bauhauptgewerbe hat einen grossen Leistungsausweis: Sichere Arbeitsplätze, höchste Löhne, Rente ab 60, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, attraktives Aus- und Weiterbildungsangebot sowie ein grosses Engagement der Branche im Bereich Sicherheit und Gesundheit. Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) bekräftigt seine Werte und Errungenschaften mit einer von den Delegierten verabschiedeten 4-Punkte-Charta. Diese Charta stellt ein klares Bekenntnis zu den hervorragenden Arbeitsbedingungen im Bauhauptgewerbe dar und dient als Grundlage für die am 7. Juli 2025 beginnenden Verhandlungen zum Landesmantelvertrag.Mit der 4-Punkte-Charta unterstreichen die Baumeister, dass sie weiter an einer modernen Arbeitswelt mit klaren, fairen Regeln und viel Gestaltungsspielraum bauen wollen. Pragmatisch, lösungs- und konsensorientiert machen die Baumeister die Baubranche fit für die Zukunft und übernehmen damit gesellschaftliche Verantwortung.Die 4-Punkte-Charta im Wortlaut:Bauen mit Perspektive: Sichere Arbeit, höchste Löhne und Freiraum im Job - weil gegenseitiger Respekt uns verbindet!1. Klare Regeln - faire Arbeit!- Wir bekennen uns zu einem allgemein verbindlich erklärten Landesmantelvertrag (LMV).- Der LMV enthält klare und umsetzbare Rahmenbedingungen zum Schutz vor prekären Arbeitsbedingungen.- Mit einem effizienten Vollzug der Rahmenbedingungen gebieten wir Lohndumping und Schwarzarbeit konsequent Einhalt.- Wir stellen die hierfür notwendigen finanziellen Mittel für den Vollzug und die Bildung zur Verfügung und setzen die Gelder zweckgebunden ein.2. Höchste Löhne - echte Anerkennung!- Das Bauhauptgewerbe kennt die höchsten Mindestlöhne für Handwerker Europas, die wir auch künftig erhalten wollen.- Gute Leistung honorieren wir mit individuellen Lohnerhöhungen und bringen unseren Arbeitnehmenden Wertschätzung entgegen.- Wir stärken das Image des Bauhauptgewerbes als Branche, die gesellschaftlichen Nutzen stiftet und nachhaltige Lebensqualität schafft.3. Mehr Freiheit - starke Zukunft!- Mit einem schlanken LMV legen wir die Basis für eine moderne Arbeitswelt.- Arbeitgeber und Arbeitnehmende haben grösstmögliche Freiheit zur Vereinbarung von individuellen Lösungen zur Gestaltung des Arbeitsverhältnisses - sei es bei der Festlegung der Jahresarbeitszeit, Überstundenregelung oder bei individuellen Arbeitszeitlösungen.- Wir schaffen und erhalten Arbeitsplätze, indem wir vielfältige Karrierewege und umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten.4. Sicher arbeiten - gesund bleiben!- Bei uns haben Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit hohe Priorität - von optimierten Schutzkonzepten für den Sommer bis hin zu Massnahmen für den beruflichen Wiedereinstieg.- Mit der Frührente ab 60 ermöglichen wir unseren Fachkräften einen frühzeitigen und gesicherten Ruhestand.Pressekontakt:Jacqueline Theiler, Leiterin KommunikationTel. +41 58 360 76 42, jacqueline.theiler@baumeister.chOriginal-Content von: SBV Schweiz. Baumeisterverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051907/100931875