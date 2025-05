Der Bitcoin kennt kein Halten mehr. Am heutigen Mittwochnachmittag schoss die digitale Leitwährung auf ein neues Rekordhoch von rund 109.400 Dollar. Der Krypto-Primus setzt damit seine beeindruckende Erholung fort, nachdem er am 8. April erst noch bei 76.320 Dollar notierte.Jag Kooner, Head of Derivatives bei Bitfinex, kommentierte den neuen Höchststand als Ergebnis eines "nahezu perfekten Setups". Er führte dies auf eine geopolitische Deeskalation, ein verbessertes regulatorisches Umfeld und makroökonomischen ...

